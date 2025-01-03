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金控徵才 ESG、財務投資...熱門

經濟日報／ 記者夏淑賢陳美君楊筱筠林勁傑／台北報導

2025年金控徵才，在AI趨勢帶動下，數位科技與AI相關應用領域成為徵才大熱門，另外，永續發展ESG以及攸關金控獲利動能的財務投資交易、國際化發展等，也是金控徵才重點，部分金控甚至向外籍人士招手。

國泰金（2882）今年就預計廣招多達806名數位科技人才，包括雲端技術、數據分析、應用系統開發工程師等，尤其AI大趨勢來臨，國泰金已成立「資料暨AI治理委員會」，採「系統性」策略確保AI系統合規，以實踐國泰可信任/負責任AI。

玉山金則是首創科技儲備幹部TMA（Technology Management Associate），以資訊技術為基礎培育專案管理能力，分為Fintech、AI-Big Data及Information Security領域，以技術專業加上策略思維雙軌發展，培育頂尖科技π型人才。

國泰金與永豐金也都向外籍人才招手，國泰金旗下國泰世華銀行海外據點涵蓋菲律賓、越南、柬埔寨，及新加坡等東協國家，今年擴大國際型人才招募需求，鎖定外國籍新鮮人、經驗人才招手。永豐金去年陸續併購柬埔寨第一大微型金融機構Amret及台灣京城銀行，外籍專業人員也成招募重點，希望外籍人才的加入使團隊更加國際化。

華南金則是考量永續發展ESG議題日漸擴張且涵蓋議題甚廣，因此旗下華南銀行預計於今年第1季開立「ESG環境管理專業人員」職缺，期延攬優秀永續金融人才加入團隊。

永續 永豐

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