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金控大徵才要招3.3萬人 儲備幹部首年年薪上看百萬

經濟日報／ 本報綜合報導
2025新年度開始，各大金控集團展開新年徵才規劃。聯合報系資料照
2025新年度開始，各大金控集團展開新年徵才規劃。聯合報系資料照

2025新年度開始，各大金控集團展開新年徵才規劃，12家金控初估將對外招募超過3.3萬名新血，除了儲備幹部（MA）各家金控祭出首年年薪上看百萬元的誘人條件外，因應大環境變化，對於數位科技、資安等領域的徵才需求持續攀升，跨領域背景人才更大受歡迎。

國泰金（2882）、富邦金、中信金等旗下擁有大型壽險與銀行的金控，2025年徵才人數都在6、7,000人規模，新光金、凱基金也大舉徵才3、4,000人，即將合併京城銀的永豐金估將徵才1,800人。

金控公司今年徵才規劃
金控公司今年徵才規劃

四大公股金控以及玉山金，則是以銀行為徵才主力，徵才規模以華南金近千人較多，其餘多在5、600人之譜。元大金MA招募員額與2024年相當，預計約30至50位，並鎖定「投資交易」、「投行法金」、「策略發展」及「數位金融」四大領域。元大金2024年大舉徵才逾千名創歷來最大規模，今年各項業務積極發展，預期徵才規模也不會小。

國泰金暨五大子公司今年預計召募逾7,500人，今年徵才重點有二，首要「數位科技人才」招募逾800名，不僅是連續三年正成長，更創歷年數位科技人才需求新紀錄，其次「三大儲備幹部MA今年總需求82名，較2024年員額成長一倍。

富邦金控暨各子公司2024年招募6,600名金融人才，職缺領域涵蓋客戶服務、數位金融、資訊資安、數據科學、風險管理與投資交易等，亦包括需求最高的海內外業務菁英，今年預期將召募與2024年相近的人數。

中信金今年預計招募逾7,500人，其中「Top Gun計畫」將持續大開600個新鮮人職缺，招募職缺包含儲備幹部、海內外法金業務菁英、儲備個金理財規劃人員及聚焦軟體工程、雲端及大數據等專業領域的科技菁英。

凱基金與旗下子公司預計招募近4,000位人才，多元職缺領域包含儲備幹部、數位轉型、資訊科技、商品行銷及業務菁英等。也擴大招募銀行理專、證券財富管理業務團隊及壽險業務菁英。

玉山金預計招募600人，其中MA徵才50位，分三大類別為儲備幹部MA、科技儲備幹部TMA及財金儲備幹部TA。

新光金徵才人數約3,500人，主要徵才類別為數位金融、資訊安全、永續發展等人才。人壽除了招募數位資訊、精算及投資等內勤外，也大舉招募核保理賠專才及外勤業務菁英。

華南金預計招募約970名，其中銀行約770名，包含一般行員、經驗行員、總行專業人才、資訊人員、儲備菁英人才等。兆豐金預估招募500~600人，主要包括一般金融人員、資訊人員等。

幹部 職缺 菁英

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