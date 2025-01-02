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彰銀落實ESG 蟬聯前段班

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
彰化銀行連續二年獲列永續金融評鑑前段班，實踐ESG績效再獲肯定。圖為彰銀台北大樓。 彰化銀行／提供
彰化銀行連續二年獲列永續金融評鑑前段班，實踐ESG績效再獲肯定。圖為彰銀台北大樓。 彰化銀行／提供

金管會公布第二屆永續金融評鑑結果，彰化銀行（2801）繼2023年獲銀行業前20%成績，2024年再榮獲銀行業前25%佳績，位居銀行業前段班，顯見長期實踐ESG績效卓著，深獲主管機關高度肯定。

彰銀在本次評鑑中，於環境指標-氣候風險策略，及公司治理指標-內部控制強化等兩構面獲得滿分，其他指標亦取得傑出成績。彰銀董事會為該行氣候議題最高治理單位，對銀行營運、投融資組合及提升低碳轉型綠色金融相關業務訂定目標，並指導、監督及持續追蹤執行進度，以減緩氣候風險帶來的衝擊，並化為轉型契機。

本屆永續金融評鑑指標納入防範金融詐騙、支持國內文化活動及產業等新興永續議題。彰銀由上而下結合金融本業推動多項防詐措施，由三位獨董擔任防詐宣導大使，傳授全行行員識詐能力及阻詐知識；於官網設置「防制金融詐騙教育宣導專區」，並深入校園及偏鄉進行防詐騙宣導，亦停止於非實名制社群平台廣告投放，以實際行動展現保障客戶財產及阻絕詐騙決心。此外，推動藝術文創傳承亦是重要公益策略，藉由贊助各項重要慶典活動，挹注資源以支持我國促進文化產業及觀光產業發展，運用核心金融職能響應聯合國SDGs，同時兼顧在地化永續發展。

彰銀2024年除核心業務持續穩健成長績效亮眼外，近期連續取得中華公司治理協會CG6014（2023）公司治理制度評量「特優」認證，獲列機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單，入選「道瓊永續世界指數」及「道瓊永續新興市場指數」成分股雙榜，永續金融影響力備受國內外肯定。並以永續願景規劃營運策略，推展綠色存款專案、永續績效連結授信貸款、綠電及再生能源產業貸款等多樣化永續金融商品，並規劃發行永續發展債券，導引資金投入永續發展。

彰銀董事長胡光華表示，金融業身為整體產業永續發展關鍵力量，彰銀期許在淨零轉型的進程持續發揮正向影響力，攜手客戶與各界夥伴共同邁向永續共好未來。

彰銀 詐騙

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