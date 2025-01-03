中信永續金融 排名前25%

中國信託銀行積極響應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, 簡稱「SDGs」），並因應氣候變遷及ESG相關風險，持續發揮金融業對產業的永續影響力，更配合金管會綠色及轉型金融政策下，中信銀於淨零轉型、永續發展等面向表現卓越，獲金管會公布之第二屆永續金融評鑑排名前25%肯定。

第二屆永續金融評鑑由金融研訓院、證券暨期貨市場發展基金會及保險事業發展中心配合金管會綠色及轉型金融相關政策規劃，以持續帶動金融機構在淨零轉型及永續發展的動能。

本屆共有34家銀行、23家證券商、五家投信業、八家壽險業、八家產險業及一家再保險業等79家金融機構接受評鑑，由金管會、金融服務業聯合總會、周邊單位及專家學者組成「永續金融評鑑委員會」，針對2023年揭露之年報、公司網站或永續報告書等公開資訊，進行永續發展綜合指標、環境支柱、社會支柱及公司治理支柱四大構面評鑑，中信銀行因氣候風險策略、人權與人力發展、內部控制強化等項目表現優異脫穎而出。

響應2050淨零排放，中信銀行依循中信金控科學基礎減量目標（SBT），配合「責任營運」、「永續成長」、「共榮社會」三大永續策略主軸，引領國際永續倡議、協助客戶低碳轉型、深耕普惠金融及五大公益，推進「自然資源保護」、「治理機制強化」、「資訊透明提升」等構面，朝淨零轉型及永續發展邁進。

因應氣候變遷與淨零轉型，中信銀行結合金融本業及永續目標發展接軌國際標準的全球轉型融資框架，其中針對氣候解決方案，對照包含貸款市場協會（LMA）等國際貸款協會公告之《綠色授信原則》，訂定中信銀行「全球綠色貸款準則」，海內外分支機構將依循此準則，以科學評估指標提供企業客戶永續轉型所需之資金。

值得一提的是，中信銀行自2017年成立專責團隊，與離岸風電開發商丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）、沃旭能源（Ørsted）等國際大廠合作，是臺灣唯一擔任六個離岸風電案場開發商財務顧問之金融機構，且於2024年統籌主辦完成大彰化西北離岸風場專案融資聯貸案，持續協助政府推動能源轉型。

截至去年底，離岸風電累計專案融資聯貸主辦金額逾新臺幣4,700億元。

2023年起，中信銀行與工業技術研究院策略結盟「355減碳計畫」，解決企業轉型資金與技術缺乏的問題，提供企業客戶淨零診斷輔導等服務，並持續與企業客戶議合，去年議合戶數已達263家，亦獲得享有金融界奧斯卡美譽的「台灣傑出金融業務菁業獎」肯定，足見中信銀行於綠色融資業務豐碩實績與領導地位。