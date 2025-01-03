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美元保單買氣 全面回溫

經濟日報／ 記者楊筱筠廖珮君／台北報導

受到美股表現回溫，以及壽險業調高保單宣告利率，2024年10月美元保單買氣全面回溫。金管會昨（2）日公布統計，累計去年前十月美元保單新契約保費收入72.69億美元，年增6％是近八個月來最大。

其中，2024年10月美元傳統型保單新契約保費收入月增率逾15％，累計2024年前十月保費收入61.98億美元、年增16％。保險局主秘古坤榮解釋，主要受到美國聯準會去年9月啟動降息，壽險業祭出新商品，搭配調高美元利變型保單宣告利率，成功拉抬保戶投保意願。

另外，2024年10月，美股指數表現較9月上漲，美元投資型保單月增逾17%，惟去年上半年市場預期聯準會（Fed）將啟動降息，資金流向美債，促使2024年前十月，美元投資型保單新契約保費收入仍較去年同期減少29％、累計保費收入10.71億美元。整體美元保單2024年10月新契約保費收入月成長逾15％。

2024年前十月，美元保單保費收入累計72.69億美元、年增率6％，外幣保單新契約保費收入累計2,398.14億元、年增6％。

惟古坤榮指出，受到同期新台幣保單新契約保費收入年成長19.8％，超車外幣保單的6％，「分母擴大」下，2024年前十月外幣保單新契約保費收入貢獻比僅36.78％，下探至少六年新低。

金管會統計，過去六年同期外幣保單新契約保費收入貢獻比依序為，2019年的39.15％、2020年的53.46％、2021年的57.22％、2022年的57.97％、2023年的39.58％以及2024年的36.78％。

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