國銀聯貸量能 今年向上看

據LSEG（倫敦交易所集團）統計，2024年全年國銀聯貸成交件數216件、聯貸總額523億美元寫史上次高，銀行聯貸主管看好2025年離岸風場、政府重大公共工程、半導體廠海外投資及電子業資本支出等四大產業資金需求最為殷切，將推升2025年聯貸量能、增加國銀獲利動能。

據LSEG統計，2023年受惠高鐵（2633）新台幣3,128億元降息案挹注，推升2023年全年聯貸額達612億美元，攀史上新高；2024年聯貸總額較前一年略減14%至523億美元，但仍改寫史上次高紀錄。

2024年國銀最大聯貸案，都落在第4季，包括交通路鐵道局聯貸額1,693億元最高，國泰風能聯貸案611億元，以及中鼎集團443億元聯貸，再加上首季的文曄暨茂宣600億元聯貸等，都是推升2024年全年聯貸規模的主力。

國銀聯貸市場概況

一家行庫主管說，目前市場籌組中的案件，包括離岸風電、大型都更案、半導體廠海外投資、電子產業資本支出等，規模達百億元台幣的大型案件，都將陸續在2025年首季完成籌組。

後續在離岸風電第2、3-1階段案場的千億元專案融資聯貸案也將開始募集，其他如電子代工業、面板業等百億元聯貸也將啟動重組，均替2025年聯貸市場帶來強勁的成長動能。

據LSEG統計，國銀2024年首季聯貸176億美元，是亞洲市場中唯一成長者，第2季新增88億美元、季增50%，第3季新增71億美元，季增降到27%，第4季大增188億美元、季增56%，是全年最大季增額，顯示第4季聯貸市場熱度，推升2024年全年聯貸總額攀升到523億美元。

其中又以交通部鐵道局、國泰風能、中鼎集團躍居前三大聯貸案，其他如力積電、元太科技等也都有百億元聯貸案水準。

另一家行庫主管坦言，2024年聯貸市場籌組的資金用途以借新還舊、充實營運週轉金、建置儲能設備及公共工程等為主，2025年政府積極推動離岸風電政策，將成為穩住2025年聯貸市場最大主力。

行庫圈點名2025年有四大資金需求最殷切的產業，一、離岸風電業，包括案場開發商及相關供應鏈業者，在離岸風場陸續開工下，將提高資金需求。

二、政府重大公共工程不斷釋出標案，營造業資金需求增加。

三、AI、雲端伺服器需求旺盛，半導體廠海外投資增加。

四、電子廠資本性支出、營運等資金需求仍熱。