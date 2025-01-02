快訊

柯文哲涉貪起訴檢3度聲押 法官裁定「4人全羈押禁見」

壽險業外幣保單對新契約保費貢獻度 探6年同期新低

中央社／ 台北2日電
新台幣保單成長力道更強，新聞示意圖。 圖／路透
新台幣保單成長力道更強，新聞示意圖。 圖／路透

新台幣保單成長力道更強。金管會統計，2024年前10月壽險業外幣保單新契約保費折合約新台幣2398.14億元，雖年增6%，但對整體新契約保費貢獻度為36.78%，創6年同期新低。

金管會今天公布，2024年前10月整體壽險業外幣保單新契約保費折合約新台幣2398.14億元，年增6%，其中以外幣傳統型保單買氣較佳，前10月新契約保費折合約新台幣2013.9億元，年增21%，前10月外幣投資型保單新契約保費折合約新台幣384.24億元，年減逾3成。

就整體壽險業新契約保費收入結構觀察，2024年前10月外幣保單對整體新契約保費貢獻度為36.78%，為6年同期新低。

金管會保險局副局長蔡火炎說明，壽險業外幣保單對整體新契約保費占率下滑，並非外幣保單新契約保費收入衰退，而是成長力道不敵新台幣保單所致。

根據金管會資料，2024年前10月新台幣保單新契約保費年增達19.8%，分紅保單及利變型保單為主要功臣。

各幣別外幣保單中，以美元保單為最大宗，2024年前10月美元保單新契約保費達72.69億美元，年增6%，其中美元投資型保單新契約保費達10.71億美元，年減近3成，美元傳統型保單新契約保費達61.98億美元，年增16%。

蔡火炎分析，2024年上半年市場預期美國聯準會（Fed）將於下半年開始降息，市場資金流向美債，美元投資型保單買氣因此下滑，另一方面，考量市場對美國有降息預期，壽險業者伺機推出美元利變型保單搶市，並拉高美元利變型保單宣告利率，美元傳統型保單買氣因此回升。

澳幣保單方面，因2023年同期部分壽險業者推出澳幣投資型保單新商品，墊高比較基期，2024年前10月澳幣投資型保單新契約保費年減高達7成，2024年前10月整體澳幣保單新契約保費僅2.9億澳元，年減近5成。

2024年前10月整體人民幣保單新契約保費為人民幣0.89億元，年減5%，主因中國經濟表現不佳，導致人民幣投資型保單買氣不振。

保單 保費 壽險業 金管會

延伸閱讀

屏車某租車行罰單稅單欠逾百萬元 中古機車法拍

屏東出租車行欠百萬元罰單及稅款 8年老機車遭拍賣

劍指台新？立委要金管會提金金分離報告 否則凍結預算

金融三業獲利突破兆元 去年前11月年增44%…創新高

相關新聞

新台幣走勢軟趴趴 匯銀主管：農曆年關前恐下測「這價位」

美國總統川普即將上任，市場避險情緒大舉升溫，促使2025年股匯開紅盤失利；新台幣匯率2日盤中重挫逾1角、最低跌至32.8...

保單紓困貸款又來了！最多借10萬元 每月還2800元

每年首季、各壽險業者都會提供的「保單紓困貸款」又來了，單一要保人最高可借10萬元、貸款期間3年，利率將比照...

壽險業外幣保單對新契約保費貢獻度 探6年同期新低

新台幣保單成長力道更強。金管會統計，2024年前10月壽險業外幣保單新契約保費折合約新台幣2398.14億元，雖年增6%...

紓困保單新版利率出爐 年率2.165%計、每月付息近3千元

為使有短期資金需求的經濟弱勢保戶降低負擔，金管會今日指出，先前已同意壽險公會所報「保單借款優惠利率紓困方案」，今年的申請...

紅盤日出師不利 新台幣貶破32.8元寫逾5個月新低

台灣股匯市今天開紅盤出師不利，新台幣兌美元在美元強勢、外資出走、台股下挫等利空籠罩之下，應聲貶破32.8元關卡，盤中一度...

LINE PAY今年可望升級為專營電支業者 金管會樂見其成

擁有龐大客群，最受矚目的第三方支付LINE PAY，今年應可望升格為專營電支業者，目前已知，LINE PAY預計今年上半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。