壽險業外幣保單對新契約保費貢獻度 探6年同期新低
新台幣保單成長力道更強。金管會統計，2024年前10月壽險業外幣保單新契約保費折合約新台幣2398.14億元，雖年增6%，但對整體新契約保費貢獻度為36.78%，創6年同期新低。
金管會今天公布，2024年前10月整體壽險業外幣保單新契約保費折合約新台幣2398.14億元，年增6%，其中以外幣傳統型保單買氣較佳，前10月新契約保費折合約新台幣2013.9億元，年增21%，前10月外幣投資型保單新契約保費折合約新台幣384.24億元，年減逾3成。
就整體壽險業新契約保費收入結構觀察，2024年前10月外幣保單對整體新契約保費貢獻度為36.78%，為6年同期新低。
金管會保險局副局長蔡火炎說明，壽險業外幣保單對整體新契約保費占率下滑，並非外幣保單新契約保費收入衰退，而是成長力道不敵新台幣保單所致。
根據金管會資料，2024年前10月新台幣保單新契約保費年增達19.8%，分紅保單及利變型保單為主要功臣。
各幣別外幣保單中，以美元保單為最大宗，2024年前10月美元保單新契約保費達72.69億美元，年增6%，其中美元投資型保單新契約保費達10.71億美元，年減近3成，美元傳統型保單新契約保費達61.98億美元，年增16%。
蔡火炎分析，2024年上半年市場預期美國聯準會（Fed）將於下半年開始降息，市場資金流向美債，美元投資型保單買氣因此下滑，另一方面，考量市場對美國有降息預期，壽險業者伺機推出美元利變型保單搶市，並拉高美元利變型保單宣告利率，美元傳統型保單買氣因此回升。
澳幣保單方面，因2023年同期部分壽險業者推出澳幣投資型保單新商品，墊高比較基期，2024年前10月澳幣投資型保單新契約保費年減高達7成，2024年前10月整體澳幣保單新契約保費僅2.9億澳元，年減近5成。
2024年前10月整體人民幣保單新契約保費為人民幣0.89億元，年減5%，主因中國經濟表現不佳，導致人民幣投資型保單買氣不振。
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