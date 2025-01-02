新台幣走勢軟趴趴 匯銀主管：農曆年關前恐下測「這價位」

美國總統川普即將上任，市場避險情緒大舉升溫，促使2025年股匯開紅盤失利；新台幣匯率2日盤中重挫逾1角、最低跌至32.899元，後因出口商逢低出脫美元，新台幣貶勢略見收斂，終場貶值8.7分、收在32.868元，連兩貶且為逾五個月新低，總成交量略增至17.2億美元。中央銀行資料顯示，新台幣匯率連兩日下挫，累計貶值1.51角。

匯銀主管指出，全球緊盯「最大黑天鵝」川普就任後推出的關稅等政策，避險情緒濃厚下，外資持續自台灣等亞洲國家撤出，不排除農曆年前，新台幣匯率有機會測試33元整數大關，而新台幣匯率若在農曆年前貶破33元，將是2016年3月以來的近九年最低水準。

匯銀主管指出，外資今天上午在匯市有進有出，到了下午動向丕變，幾乎清一色轉為匯出，導致新台幣匯率貶勢擴大，盤中最低貶至32.899元、最多貶值1.18角；除外資外，包括購油款、政府基金海外投資買匯需求也同步出籠，另外，出口商眼見價位不錯、進場拋售美元，市場交投熱呼呼，總成交量擴大至17.2億美元。

匯銀主管透露，新台幣匯率今天盤中重貶逾1角，最低貶至近32.9字頭價位、33元匯價近在咫尺，央行雖持續進場提供美元流動性，但並未強力扭轉新台幣匯率貶勢，「多數的主要亞幣都在貶，央行自然也不願逆水行舟，否則只會白白浪費阻貶的銀彈」。

展望後市，匯銀主管分析，川普就任後的政策不確定性恐在金融市場掀起海波浪，外資提前撤出台灣等亞洲國家避風頭，加上美債殖利率居高不下，投信業也持續匯出投資、加重新台幣匯率貶值壓力，若此趨勢不變，農曆年前恐進一步下測33元整數大關。

央行資料顯示，與2024年封關日相較，美元指數今天上漲0.38%，主要亞幣升貶互見，其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元一枝獨秀、上漲0.4%最為強勢，其餘亞幣均對美元下挫，今天日圓匯率貶值0.29%表現最為弱勢，新台幣匯率貶幅0.26%，超前星元貶幅0.2%、人民幣匯率的0.01%，仍「相對穩定」。