快訊

犯人身分曝！特斯拉Cybertruck爆炸案1死 曾與紐奧良恐攻嫌犯同基地服役

最悲摧！台中購物節抽中百萬現金 他定居16年不能領原因曝光

偷錄音？旁聽柯文哲「大帳房李文宗」羈押案 四叉貓手機大響

「台灣阿龍」跨年見面會嗨翻港都 超萌魅力狂圈粉

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
台灣人壽莊中慶總經理（中）與台灣阿龍登上高雄跨年晚會與民同歡。台灣人壽／提供
台灣人壽莊中慶總經理（中）與台灣阿龍登上高雄跨年晚會與民同歡。台灣人壽／提供

阿龍登「高」迎新年！中國信託金融控股公司（2891）子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）吉祥物台灣阿龍再度圈粉高雄跨年晚會，陪萬人倒數迎新年；還攜手集團吉祥物們參加全亞洲最大「OPEN！大氣球遊行」，10米高的巨型阿龍飛「龍」在天，超人氣「蛇」我其誰，飛出壽險業吉祥物新高度！

台灣阿龍魅力圈粉港都，連續兩年站上高雄跨年晚會與民眾同歡，「天天都是星期天」主題曲音樂一下，大小朋友競相搶拍阿龍，不管是愛的抱抱、擊掌自拍，阿龍擺出各種活潑Pose，宛如龍粉見面會。「阿龍頭上的角是什麼顏色？」「一星期當中阿龍最愛哪一天？」阿龍還與民眾玩起有獎徵答拿好禮，大家舉手熱烈搶答，嗨翻全場。高雄市長陳其邁、台灣人壽莊中慶總經理、高雄市吉祥物「高雄熊」和阿龍同台倒數迎新年，莊中慶總經理表示，龍是吉祥神獸，希望有台灣阿龍陪伴，帶給大家新年新氣象、好運龍來。

造型百變的阿龍更變身10米高的巨型阿龍氣球，參與「OPEN！大氣球遊行」，黃澄澄身軀、手持信用卡可愛度爆表，和集團吉祥物中信小B、新北中信特攻籃球隊Thunder總動員大遊行，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters及「中國信託舞動健康大隊」熱力應援，青春活力模樣成為遊行矚目焦點。

台灣阿龍不斷挑戰保險業吉祥物新極限，從南到北、飛天潛水完成多項創舉，2024龍年以主題燈組分別點亮南投和台北燈會；更化身公益大使，登上台灣彩券春節限定版刮刮樂封面主角；還擔任泳渡大使與台灣人壽「泳士們」成功泳渡日月潭，堪稱是最佳代言人。從金龍年到小龍年，台灣阿龍要與大家你「龍」我「龍」，即日起至1月19日止，在台灣人壽FB及IG許下新年願望，完成指定任務就有機會獲得限量精美好禮，與全台龍粉一同歡度小龍年。

中國信託金融控股 台灣人壽保險 跨年晚會

延伸閱讀

台中跨年硬擠韓星「輝人」遭出征？ 女議員：純屬不小心

菲國跨年燃放爆竹狂歡 逾500人受傷28人截肢

跨年螢幕播央視頻道 北市觀傳局將開罰承辦廠商

韓星輝人台中跨年台上遭推擠 市議員林霈涵：純屬不小心

相關新聞

新台幣走勢軟趴趴 匯銀主管：農曆年關前恐下測「這價位」

美國總統川普即將上任，市場避險情緒大舉升溫，促使2025年股匯開紅盤失利；新台幣匯率2日盤中重挫逾1角、最低跌至32.8...

單紓困貸款又來了！最多借10萬元 每月還2800元

每年首季、各壽險業者都會提供的「保單紓困貸款」又來了，單一要保人最高可借10萬元、貸款期間3年，利率將比照...

紓困保單新版利率出爐 年率2.165%計、每月付息近3千元

為使有短期資金需求的經濟弱勢保戶降低負擔，金管會今日指出，先前已同意壽險公會所報「保單借款優惠利率紓困方案」，今年的申請...

紅盤日出師不利 新台幣貶破32.8元寫逾5個月新低

台灣股匯市今天開紅盤出師不利，新台幣兌美元在美元強勢、外資出走、台股下挫等利空籠罩之下，應聲貶破32.8元關卡，盤中一度...

LINE PAY今年可望升級為專營電支業者 金管會樂見其成

擁有龐大客群，最受矚目的第三方支付LINE PAY，今年應可望升格為專營電支業者，目前已知，LINE PAY預計今年上半...

國外投資收益加持 壽險業去年11月單月獲利200億

金管會保險局今日公布去年11月底的保險業獲利，壽險業前11月獲利3263億，其中，在海外投資淨利11月單月超過千億的加持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。