「台灣阿龍」跨年見面會嗨翻港都 超萌魅力狂圈粉

阿龍登「高」迎新年！中國信託金融控股公司（2891）子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）吉祥物台灣阿龍再度圈粉高雄跨年晚會，陪萬人倒數迎新年；還攜手集團吉祥物們參加全亞洲最大「OPEN！大氣球遊行」，10米高的巨型阿龍飛「龍」在天，超人氣「蛇」我其誰，飛出壽險業吉祥物新高度！

台灣阿龍魅力圈粉港都，連續兩年站上高雄跨年晚會與民眾同歡，「天天都是星期天」主題曲音樂一下，大小朋友競相搶拍阿龍，不管是愛的抱抱、擊掌自拍，阿龍擺出各種活潑Pose，宛如龍粉見面會。「阿龍頭上的角是什麼顏色？」「一星期當中阿龍最愛哪一天？」阿龍還與民眾玩起有獎徵答拿好禮，大家舉手熱烈搶答，嗨翻全場。高雄市長陳其邁、台灣人壽莊中慶總經理、高雄市吉祥物「高雄熊」和阿龍同台倒數迎新年，莊中慶總經理表示，龍是吉祥神獸，希望有台灣阿龍陪伴，帶給大家新年新氣象、好運龍來。

造型百變的阿龍更變身10米高的巨型阿龍氣球，參與「OPEN！大氣球遊行」，黃澄澄身軀、手持信用卡可愛度爆表，和集團吉祥物中信小B、新北中信特攻籃球隊Thunder總動員大遊行，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters及「中國信託舞動健康大隊」熱力應援，青春活力模樣成為遊行矚目焦點。

台灣阿龍不斷挑戰保險業吉祥物新極限，從南到北、飛天潛水完成多項創舉，2024龍年以主題燈組分別點亮南投和台北燈會；更化身公益大使，登上台灣彩券春節限定版刮刮樂封面主角；還擔任泳渡大使與台灣人壽「泳士們」成功泳渡日月潭，堪稱是最佳代言人。從金龍年到小龍年，台灣阿龍要與大家你「龍」我「龍」，即日起至1月19日止，在台灣人壽FB及IG許下新年願望，完成指定任務就有機會獲得限量精美好禮，與全台龍粉一同歡度小龍年。