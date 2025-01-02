紓困保單新版利率出爐 年率2.165%計、每月付息近3千元

為使有短期資金需求的經濟弱勢保戶降低負擔，金管會今日指出，先前已同意壽險公會所報「保單借款優惠利率紓困方案」，今年的申請同樣在3月底之前提出，借款利率為2.165%，若以借10萬元為例，每月約付利息2871元。

壽險公會所提出的紓困方案，每位要保人最多10萬元，貸款利率依借款當時勞動部公告的勞工保險被保險人紓困貸款年利率訂價，今年為2.165%，還款期間採固定利率3年，申請人也有資格限制，必須符合身心障礙、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭成員、經濟困難等條件的保戶，且須出具相關證明文件。

統計顯示，從2022年開辦起，至2024年，申請保戶分別有4343人、3371人、1695人，而核貸金額則分別為3.82億、2.95億、1.45億，而借款利率，則從1.28%一路走高至1.718%、2.04%，到今年2.165%為近四年來最高。

對於為何開辦之後申請人和貸款金額一路走低，保險局副局長蔡火炎認為，一來是資格條件限制，二來是該紓困保險未約定借款期限，除非還了再借，因此逐年降低。

金管會也指出，並非全部保單都可適用，而是必須累積有足額保單價值準備金且未經公司排除適用本方案的「新台幣」有效保單才行。若借款期間逾3年後，將回歸壽險公司就各該保單原訂公告保單借款利率，各公司可視個別保戶當時經濟狀況彈性調整減碼，且符合本方案各申請條件的保戶仍可續行申辦。