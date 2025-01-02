紅盤日出師不利 新台幣貶破32.8元寫逾5個月新低

台灣股匯市今天開紅盤出師不利，新台幣兌美元在美元強勢、外資出走、台股下挫等利空籠罩之下，應聲貶破32.8元關卡，盤中一度貶逾1角，收盤收在32.868元，貶值8.7分，創逾5個月新低價，台北及元太外匯市場總成交金額放大至17.2億美元。

2025年首個交易日，股匯表現不盡人意，在美股封關走低影響下，台股今天開低走低，終場收在22832.06點，下跌203.04點，創9年來開紅盤日最差表現。

外匯交易員指出，美國總統當選人川普即將上任，市場預期心理鞏固美元的偏強格局，美元指數站穩108價位之上，加上外資延續出走步調，擴大賣超台股幅度並匯出，均加重新台幣貶值壓力。

新台幣兌美元今天開盤價為32.81元，早盤小幅震盪後，因出口商縮手，美元賣方空虛，匯價缺乏煞車力道，貶破32.8元後，還是一路下滑，盤中最低觸及32.899元、重貶逾1角，不過尾盤跌幅收斂，驚險守住32.8元價位。

央行統計主要貨幣民國113年12月31日至今天的升貶，美元指數累計上漲0.38%，韓元跌深反彈，升值0.4%，人民幣微跌0.01%，新台幣跌0.26%，日圓則貶0.29%。

外匯交易員分析，川普將於1月20日上任，市場緊盯其政策動向，尤其是關稅措施力道多大、幅度多少，短線美元將維持強勢格局，新台幣隨亞幣繼續走弱，不排除緩步貶向33元。