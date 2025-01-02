凱基人壽春節長假服務不打烊 生存金/滿期金年節前撥款

2025金蛇年將迎來9天長假，凱基金控（2883）旗下凱基人壽客戶服務不間斷，過年期間推出貼心保戶服務措施，讓保戶能提早領取生存金或滿期金，滿足春節期間的資金靈活運用的需求；春節連假期間，也提供免付費專人諮詢服務，保戶若遇到保險問題或有理賠諮詢等需求，可以即時得到專業協助。凱基人壽「以客戶為中心」的理念，重視客戶權益，不斷提升各項服務品質，希望使每一位保戶獲得充足的保障，發揮保險轉移風險的功能。

因應農曆春節即將到來，考量保戶於春節期間的資金周轉調度需求，凱基人壽針對生存金及滿期金支票應給付區間為2025年1月25日至2月2日者，將提前於1月17日寄出；匯款應給付區間為1月21日至2月2日之保戶，將提前於1月21日匯款。凱基人壽同時提醒欲透過網路申請保單借款的民眾，請最晚於1月24日上午11:30前完成線上申請作業，以確保順利於年前撥款，春節假期資金使用無虞。

農曆春節連續假期間，凱基人壽0800客服專線仍持續提供專人服務，小年夜（1月27日）服務時間為08:00-20:00、除夕至初二（1月28日至1月30日）服務時間為每日08:00-18:00、初三至初五（1月31日至2月2日）服務時間為每日08:00-20:00，非上述時段提供語音信箱留言服務，客服人員將於翌日聽取留言後回電。客戶在假期中有保單相關諮詢需求，皆可獲得妥善的處理。