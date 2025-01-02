LINE PAY今年可望升級為專營電支業者 金管會樂見其成

擁有龐大客群，最受矚目的第三方支付LINE PAY，今年應可望升格為專營電支業者，目前已知，LINE PAY預計今年上半年就會提出申請，另外金管會今日在例行記者會上也指出，目前帳上代管現金的日均餘額介於10億至20億的第三方支付業者，計有連加網路（LINE PAY）、拍付國際（Pi錢包）、藍新科技，綠界科技，foodpanda、九億宇軒、優食台灣，也將成為金管會日後檢視有潛力升格為電支業者的重要名單。

其中，LINE PAY是國內最大的第三方支付業者，電支圈認為其實際代管現金的日均餘額早就已經達到電支的20億以上標準，據了解，LINE PAY主要是透過不同的公司分流，以及加快收付的速度，使得其表定日均餘額一直維持在20億以下，如今LINE PAY願意向金管會申請升格為電支業者，金管會也樂見其成。

金管會主秘王允中也表示，第三方支付業者的代管現金日均餘額若超過20億的門檻，就一定得來申請電支執照，但倘若尚未達到此一門檻的第三方支付業者想申請，亦可向金管會提出申請。亦即，電支業者的監管規格更高，若第三方支付業者願意接受更高規格的監管，金管會當然歡迎。

雖然電支業者國際連已在去年9月辦理解散，使金管會核准的專營電支業者少一家，但在LINE PAY提出申請獲准之後，將可望維持原本9家的家數，

金管會今年上半年將再對第三方支付業者進行日均餘額的盤查，來檢視是否有必要提出專營電支執照的申請，根據金管會去年調查結果，在抽查18家業者之後，上述7家第三方支付的代管現金日均餘額落在10億至20億。