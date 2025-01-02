單紓困貸款又來了！最多借10萬元 每月還2800元

每年首季、各壽險業者都會提供的「保單紓困貸款」又來了，單一要保人最高可借10萬元、貸款期間3年，利率將比照勞保紓困貸款。以2025年勞保紓困貸款利率2.165%換算，貸款10萬元、每月還本息2871元。

壽險公會從2022年起，在每年第1季底前（指1月1日到3月31日止）常態化提供保單借款優惠利率紓困方案，至今2025年將進入第四年。

據金管會統計，2022年開辦首季有4,343位保戶申請、核貸額3.82億元，貸款利率1.28%；2023年是3,371位、核貸額2.95億元，貸款利率1.718%。

2024年借款人和金額再降到1,695人、1.45億元，貸款利率則走高到2.04%；2025年則因為升息，貸款年息攀升到2.165%，是這四年最高。

為何申請人和核貸額一路走低？保險局副局長蔡火炎說，有兩大原因，一是借款人有資格條件限制；二是一般保單借款不會特別約定借款期限，保單存續期間都是有效，若本來有申請了，除非還款再借，否則就不會再申請。

「保單紓困貸款」的紓困保戶，必須是符合身心障礙、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭、經濟困難等條件的保戶，且須出具相關證明文件，每一要保人累計最高可借10萬元。