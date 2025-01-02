台新證券推「2025年財富翻倍計畫」 百萬豪禮回饋客戶

台新證券瞄準各類投資族群，祭出豐厚獎項吸引投資人。新戶交易即有機會抽中Gogoro電動機車，不限新舊戶，交易金額達標還有機會抽百萬豪禮。

根據臺灣證券交易所統計，截至2024年11月底，台股總開戶人數已突破1,318萬人，創下新高紀錄。放眼市場，投資人數攀升及市場交易熱絡，台新證券規劃投入更多資源服務及回饋客戶，一方面因應市場需求提供新服務，吸引股市新鮮人加入，另一方面提升數位平台品質，優化客戶投資體驗。

迎接2025年到來，台新證券首波推出「2025年財富翻倍計畫」，為各類投資族群量身設計多元活動與豐厚回饋，預期全面點燃市場投資熱潮，包括即日起至6月30日止，新客戶首筆電子交易即可獲贈百元商品禮券。

針對小資存股族，只要月交易額突破5萬元或首次啟動定期定額扣款，就有機會抽中時尚環保的Gogoro電動機車。

鎖定新戶再拚加碼活動，即日起至3月31日止，單月交易額每達500萬元就送百元禮券，達指定交易額，禮券翻倍再送，最高每月可領3萬元，相當於為自己加薪。

台新證券「2025財富翻倍計畫」最大亮點就是要抽出百萬豪禮。不限新舊戶於活動期間，台股交易金額每達5,000萬就享抽獎機會1次，累積交易金額達5億，抽獎次數再翻倍，抽獎次數無上限，累計投資總額越高，帶走百萬豪禮的機會越高。