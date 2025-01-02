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國外投資收益加持 壽險業去年11月單月獲利200億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國外投資收益加持，壽險業去年11月單月獲利200億元。圖/本報資料照片
國外投資收益加持，壽險業去年11月單月獲利200億元。圖/本報資料照片

金管會保險局今日公布去年11月底的保險業獲利，壽險業前11月獲利3263億，其中，在海外投資淨利11月單月超過千億的加持之下，11月單月獲利增加200億，超越10月124億元的獲利水準。

保險局統計也顯示，截至去年11月底，壽險業國外投資淨利益（包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動）為7956億元，比起10月底的6858億元，11月單月大增1098億，另外，國內投資5145億，比起10月底的4910億，11月單月增加235億，若扣掉外價準備金的淨提存，11月單月的財務投資淨益為1033億。

根據保險局公布最新統計，合計壽險、產險業的保險業稅前損益113年11月底為3513億元，較112年同期增加1291億元增加172.1%。其中壽險業稅前損益為3263億元，較去年同期增加1130億元、成長率188.8%；產險業稅前損益為250億元，較去年同期增加89億元、成長率55.3%。

統計顯示，壽險業去年11月底的淨值為2兆6307億，較10月底的淨值2兆5796億增加511億，主要和股市和債市的評價回升有關，而產險業的收益，前11月主要來自承保利益有582億，另外，財務投資約有100億。

保險局統計也顯示，新台幣匯率在去年11月貶值1.26%，使外幣資產或負債因匯率變動產生之評價及處分損益前11月有7537億元，11月單月就有1879億的兌換利益，不過，匯率避險衍生性金融商品的換匯成本的評價損失和避險成本，在11月分別增加1188億、297億元，因此吃掉兌換利益，淨提存在11月也增加300億元，並使11月單月的匯兌淨損仍新增86億元，但幅度已小於10月的淨損349億元。

保險 壽險業

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