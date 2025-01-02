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第三方支付是否須監理升級 金管會3月函查

中央社／ 台北2日電

第三方支付年度代理收付日均餘額一旦逾新台幣20億元，依規定須向金管會申請電支業務許可，納入金融監理範圍。金管會今年首季將匡列第三方支付業者名單並於3月發函調查，是否有第三方支付須監理升級，預計5月揭曉。

目前第三方支付主管機關為數發部，依規定，第三方支付業者若年度代理收付日均餘額逾20億元門檻，必須向金管會申請電支業務許可，納入金管會監管範圍。

金管會銀行局主秘王允中今天在例行記者會說明，循往例，金管會將於今年首季向第三方支付業者辦理函查作業，預計今年3月發函後，5月揭曉是否有第三方支付2024年代理收付日均餘額達須納管電子支付門檻。

王允中指出，金管會會洽無店面零售商業同業公會、聯徵中心，並參考數發部公告第三方支付業者能量登錄審核通過名單，匡列一定第三方支付業者作為函查對象，以2024年及2023年為例，各函查18家第三方支付業者。

金管會2024年發函調查時，共有7家第三方支付業者2023年代理收付日均餘額介於10億元以上、未達20億元，包括LINE Pay、拍付國際、藍新科技、綠界科技、Foodpanda、Uber Eats及91APP。

王允中說明，若第三方支付業者知道2024年代理收付日均餘額已逾10億元，向金管會回函時必須檢具會計師確信報告，依過往作業，代理收付日均餘額逾10億元的第三方支付業者多半會在4月底提供確信報告，金管會檢視後，預計5月揭曉是否有第三方支付須監理升級。

外界關注，LINE Pay曾表態依業績成長力道，申請電支為遲早的事，是否已向金管會提出申請，王允中表示，截至目前為止，尚未收到LINE Pay提出申請。

電商PChome網路家庭旗下國際連2024年9月中向金管會繳回電支營業執照，辦理解散登記，客戶委託全盈支付承接。在國際連退出電支市場後，國內專營電子支付機構家數降至9家。

第三方支付 金管會

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