將來銀行拚新春優惠 活存1.5％無上限、新戶禮300元

純網銀將來銀行拚新春優惠搶客，即日起以「活存最高1.5％，金額無上限」、「新資金美元定存10％、美元活存4.2％」、「新戶禮現金300元」贈國人新春大紅包，若介紹親朋好友開立將來銀行帳戶，介紹人還可另領168元現金，將來銀強調「介紹愈多，領愈多」。

將來銀行指出，一直以來提供活存5萬元內1％、逾5萬元1.5％專案，因其「無需解任務」、「計息金額無上限」兩大特性深受存戶喜愛，若是現在還沒開立將來銀行帳戶的國人，更可再選台幣5萬元活存10％新戶禮。

將來銀行甫於去年底開辦的外匯業務，提供「外匯三好」優惠，包括「新資金美元定存10％、美元活存4.2％且金額無上限」，「硬是比同業低廉的結匯價」，及「0匯入手續費及最低3美元匯出手續費」，尤其美元活存4.2%，相較於市場普遍介於0.8到0.95％的美元活存牌告利率超出逾4倍。

此外，因時序農曆春節出國旺季，將來銀行除了刷將將卡全通路享1％回饋無上限、指定行動支付及海外最高享3％回饋外，更特別與全支付合作將來銀行帳戶付款優惠，特別推出遊日享最高21％全點，等於是讓旅遊消費筆筆最高打七九折。

將來銀行呼籲，現在建議親朋好友開立將來銀行帳戶，除受邀人可選享現金300元新戶禮外，介紹人還可再領現金168元，介紹愈多，領愈多。極佳的回饋更擴大到生態圈，凡以專屬邀請碼開戶將來銀行帳戶並完成裝置綁定，可獲得各生態圈種種回饋好康。