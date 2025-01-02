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玉山金2025年儲備幹部計畫啟動 招募50名海內外菁英

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

玉山金控（2884）2025年儲備幹部招募計畫正式啟動，預計招募50位具高企圖心、高抗壓性以及對金融充滿熱情的儲備幹部，以全方位視角培育與發展，打造玉山未來關鍵人才梯隊。玉山表示，歡迎有志挑戰的年輕世代至玉山儲備幹部計畫網站報名，1月3日起開始收件，至3月31日截止。

玉山在海外11個國家地區已有33個分支機構，並持續擴增潛力國家據點中，致力打造具特色的亞洲跨境金融平台；而跨領域專家團隊是國際化發展的重要基石。玉山儲備幹部計畫自2007年開展至今，除具競爭力的薪資福利外，更有多元創新學習、專屬學長姐輔導、國際舞台歷練及參與公司重大專案。

今年玉山儲備幹部計畫有三大類別，分別為儲備幹部MA（Management Associate）、科技儲備幹部TMA（Technology Management Associate）及財金儲備幹部TA（Treasury Associate）。MA涵蓋六大專業領域：私人銀行、永續金融、數位金融、法人金融、個人金融及證券業務，MA可在各專業領域輪習後依個人志願選擇第一金融專長深耕，並鼓勵MA到營業單位前線挑戰，透過學長姊Mentor指導，建立系統性思維與宏觀視野，培育儲備幹部成為精通海內外、前後台的全方位金融專業人才。

TA則是財金交易優秀人才庫，分為Trading & Sales、Quant及Capital Market 3大領域，鑽研股債匯市交易策略或預測模型，培養利匯率、國際債券、衍生性金融商品的交易實務經驗；此外，科技人才亦是玉山招募重點，玉山TMA是台灣金融業首創科技儲備幹部培育計畫，以資訊技術為基礎培育專案管理能力，分為Fintech、AI-Big Data及Information Security領域，以技術專業加上策略思維的雙軌發展，培育頂尖科技π型人才。

玉山強調長期致力於人才培育與發展，打造一個能激發員工熱情、充分發揮潛能並實踐自我價值的工作環境，讓優秀人才發揮正向影響力。誠摯歡迎商管或理工背景、有志到海外發展、勇於接受挑戰、各領域的碩博士生等國內外多元人才加入。

博士生 大專 玉山金控

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