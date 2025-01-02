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缺工缺料高峰期過 土銀未動工購地貸款大減900億元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
圖為土地銀行總行外觀。圖／聯合報系資料照片
圖為土地銀行總行外觀。圖／聯合報系資料照片

立法院財委會今日審查土地銀行預算，立委王世堅關切土銀未動工購地貸款餘額，土銀董事長何英明指出，一年來已減少約900億元，至去年11月底止剩下266億元，去年經歷缺工缺料高峰期後，建商開始動工，使得未動工案件減少非常快，會繼續改善，可以降到跟同業相當。

立委賴惠員詢及明年7月新青安到期後是否延長，財長莊翠雲表示，明年屆期前三個月檢討是否續辦。

此外，賴惠員提到土銀去年上半年放款表現不佳，成長率為2.1%，何英明表示，上半年配合政府政策，對土建融進行適度管控，但下半年放款由新青安貸款補足，承作約1,000億元。新青安是政策性放款，土銀須補助貸款人，土建融雖然利潤較好，但適度調節結構對銀行有利，去年土建融貸款減少約兩百多億。

對於逾18個月未動工購地款，何英明會後補充，雖然2023年底的餘額為1,174億元，不過，若排除都更危老或央行管控前的案件，到去年11月底止僅266億元。

土銀 建商 都更

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