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國泰金集團徵才逾7500名 重點招手數位科技人才

中央社／ 台北2日電

迎接2025年求職潮，國泰金今天表示，預計招募7500個職缺，因應AI趨勢及應用，重點徵才逾800名數位科技人才；主打首年年薪新台幣百萬元的儲備幹部（MA）計畫，今年合計招募82名、較去年成長1倍。

國泰金今天發布新聞稿指出，金控旗下5大子公司今年預計招募逾7500個職缺，今年徵才重點首要為數位科技人才、招募逾800名，為連續3年正成長，創下歷年數位科技人才需求紀錄；3大儲備幹部今年總共招募82名。

國泰金表示，人工智慧（AI）大趨勢來臨，面對AI應用，金融業更需高標、審慎對待，2025年預計招募806名數位科技人才，包含雲端技術、數據分析、應用系統開發等。

國泰金補充，目前集團數位用戶已超過935萬人，期望多元數位人才加入，為金融科技發展帶來嶄新視野。

國泰金表示，集團的「3大儲備幹部」計畫，今年共計有82名職缺、較去年成長1倍，錄取並通過考核者，首年年薪即達新台幣百萬元。包括國泰金預計招募12名GMA，以集團視角整合跨公司資源，規劃發展策略、開創新商模。

國泰人壽預計招募10名儲備幹部，新任儲備幹部1年內就能接觸到波段交易單位、價值投資單位與投資管理等單位；國泰世華銀行儲備幹部則擴大個金、法金職系人數，並增加AI、IT職系，預計招募60名。

另外，國泰世華銀指出，海外據點涵蓋菲律賓、越南、柬埔寨，及新加坡等東協國家，是台灣在東協市場橫跨最多國家、布局最廣的銀行，為了因應海外市場快速成長，為支應海外業務成長所需人才，今年將擴大國際型人才招募需求。

國泰金指出，銀行徵才鎖定有志於在台灣發展且具高移動性的外國籍新鮮人、經驗人才，提供海外管理企劃人員、海外產經研究人員、海外數據分析師等多元職缺。國壽亦積極延攬數理精算、財務投資、管理企劃、核保理賠、永續發展、健康醫療管理等領域人員。

AI 國泰金 新台幣

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