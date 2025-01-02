群益金鼎證券攜手VIP客戶 倡議永續自然生態保護

群益金鼎證券（6005）日前在宜蘭舉辦「自然生態保護倡議行動」，邀請約30名VIP客戶共同參與，透過實地探索及永續工作坊的互動學習，鼓勵客戶重視並實踐自然生態保護的作為，並同時展現群益金鼎證券對於聯合國永續發展目標SDGs 12 「責任消費與生產」、SDGs 13「氣候行動」、SDGs 15「保護陸域生態系」、SDGs 17 「永續發展夥伴關係」的響應。

「自然生態保護倡議行動」不僅強調環境保護的重要性，更希望藉此讓企業與客戶一同思考如何在日常營運中導入永續理念，為未來的綠色金融與投資模式奠定基礎。

活動在台大昆蟲系退休教授石正人帶領下，深入了解蜻蜓石農場如何透過「黑水虻生態循環系統」，將有機廢棄物轉化為資源，實現零廢棄、低碳的農場經營模式。石教授以其多年研究經驗，詳細介紹黑水虻如何分解有機物質、降低碳排放，並將其轉化為有機肥料及飼料，實現環境與經濟雙贏的生態系統。

這一做法積極回應SDGs 12 「責任消費與生產」，推動資源的有效利用和減少廢棄物，並對減少碳足跡的努力做出貢獻，符合SDGs 13「氣候行動」以及SDGs 15「保護陸域生態系」。

活動也安排以農場自產蔬果及在地食材製作的綠色低碳午餐，讓客戶品味「從產地到餐桌」的自然美味，進一步體驗友善農業與地方創生的精神。午餐不僅展現農場對自然資源的珍惜，也反映農場主人在推動永續飲食文化方面的努力，符合SDGs 12 的「責任消費與生產」，並強調對地方社區發展的支持。

透過座談交流，貴賓們與石教授探討如何將環境保護、綠色金融及永續策略融入企業經營，進一步強化企業在永續發展領域的競爭力，並討論如何建立夥伴關係以推動SDGs 17 「永續發展夥伴關係」。

在這樣的合作框架下，群益金鼎證券期待與客戶一同打造更可持續的未來，並通過企業間的合作與夥伴關係，發揮金融業在推動永續發展中的關鍵作用。

群益金鼎證券執行副總裁王雅芳表示，透過本次活動，群益的VIP客戶對於生態農場的永續經營模式有更深入的了解，也更加認識生態保護對永續發展的重要性，同時群益金鼎證券期望藉鼓勵客戶響應SDGs，推動自然生態保育的計畫，深化客戶與客戶之間的合作，共同推動符合ESG（環境、社會及治理）原則的投資模式，為企業與社會創造更多長期價值。

未來，群益將持續舉辦永續倡議活動，攜手客戶推動環境保護與永續經營，發揮金融業在永續發展中的關鍵作用，與社會各界共同邁向更綠色、更永續的未來。