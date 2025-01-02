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「新新併」受關注 財委會決議金管會須提金金分離報告才解凍監理預算

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
立委王鴻薇關切「新新併」，要求提出金金分離報告，最後財委會決議在不涉及特定個案之下進行金金分離專案報告，才解凍金融監理預算。圖／本報系資料照片
立委王鴻薇關切「新新併」，要求提出金金分離報告，最後財委會決議在不涉及特定個案之下進行金金分離專案報告，才解凍金融監理預算。圖／本報系資料照片

立法院財政委員會今日審查金管會的預算，不過國民黨籍立委王鴻薇要求，金管會必須先提出和「新新併」（台新金與新光金合併）相關的「金金分離」專案報告，否則將凍結5%的金融監理預算。最後財委會決議，關於金融監理項下2367萬8千元的預算，財委會先凍結5%，等到完成金金分離原則的專案報告之後才能解凍，但該專案報告不會專門針對新新併，而是通案處理。

金管會主委彭金隆則回應，不宜在專案報告的時候討論個案，對此其他多數的立委也認為在立法院的專案報告不宜談論個案，包括其同黨籍立委賴士葆跟羅明才也認為，可採取不專門針對特定個案的方式來進行，最後王鴻薇同意可拿掉新新併個案，但仍要求金管會做「金金分離」的專案報告。

立委吳秉叡認為，要進行專案報告，只要下個會期的召委來安排就可以，不見得要和預算綁在一起，而羅明才則認為，是否排入議程，涉及召委的決定，另外委員也有提案的權利；賴士葆則表示，等到排到這個專案報告時，搞不好已拖到5月，屆時也許新新併審查結果都已出來。

彭金隆則指出，如果屆時個案（指新新併）仍在審查當中，就無法在專案報告中回答任何個案的問題。

立法院 賴士葆 金管會

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