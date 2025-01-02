證交所董座射2025年第一箭 以科技、創新兩大主軸向前走

創新板新制將於1月6日上路，臺灣證券交易所董事長林修銘2025年開年上班日第一天便射出第一箭，在官網刊出對創新板的新年新希望及目標。他舉祥碩、創意電子及聯發科三檔千金股為例，憑著無懼挑戰的創新精神，是台灣資本市場創新政策的最生動寫照，並喊出臺灣證券交易將以躋身成為世界前十大交易所之列為目標，並以「科技」與「創新」兩大主軸齊步前行，證交所有信心，讓創新板成為亞洲創新企業的首選。

林修銘以「為科技注入創新 開啟產業新紀元」為名，發表2025年新年第一篇報告，原文如下：

隨2024年進入尾聲，全球局勢仍受俄烏和中東等區域衝突及貿易保護主義等負面因素衝擊，經濟上觀察到先進經濟體出現通膨下降趨勢，美國聯準會和歐洲央行等多國央行陸續調降政策利率，儘管2024年全球政經仍面臨許多不確定性，對臺灣資本市場的參與者來說，卻無疑是一個充滿希望和機會的年份，充分展現出產業深厚的實力、體現在臺股的韌性與上市公司的亮麗表現上。

回顧2024年，臺股加權股價指數漲幅28.47%，在全球主要證券市場僅次於Nasdaq 之28.64%，指數最高在7月11日收盤達到24,390.03點，市值達到新台幣77.72兆元，全年度總成交值99.81兆元、日均成交值4,124.45億元，均創下歷史新高紀錄；企業籌資方面蓬勃發展，2024年IPO掛牌家數達36家，為近十年新高紀錄，顯示出臺灣資本市場IPO活躍動能。這一切的成就，歸功於每一位資本市場參與者的共同努力。今天，我們可以驕傲地說：臺灣資本市場，正在走向更加輝煌的未來。接下來，臺灣證券交易所將以躋身成為世界前十大交易所之列為目標，並致力與各位市場利害關係人共同努力讓臺灣資本市場邁向下一個巔峰。

從傳統到科技 奠定科技島堅實基礎

回顧臺灣證券市場的發展，從傳統產業起步，逐步過渡到科技產業，這段歷程充滿了挑戰與機遇。1980年代，當新竹科學園區的建立為科技產業注入第一股力量時，臺灣的資本市場開始展現出前所未有的潛力。1995年，為了讓更多具創新潛力的科技企業站上資本市場，證交所訂定了專為科技事業設計的上市條件，讓這些企業能夠抓住機會，成長為今天的全球領袖。

舉例來說，祥碩(2012年上市)、創意電子(2006年上市)及聯發科(2001年上市)三家眾所矚目的企業，上市時市值都還很小，但靠著無懼挑戰的創新精神，到如今市值已分別達到新臺幣1,486億元、1,863億元及2.27兆元，比上市時成長高達41倍、44倍及36倍，其中聯發科的外資持股占比更高達5成，成為全球電子產業的風向標，這正是臺灣資本市場創新政策的最生動寫照。從這段歷史能深刻體會到，一個成功的制度對市場將有深遠的影響，經過時間的淬鍊與發酵，最終帶來顯著的價值。

創新板以市值為核心 催化創新軟實力

然而，未來的路更加宏大，也更加充滿挑戰。今天，我們所面臨的，是一場全新的科技革命。人工智慧、5G、物聯網、雲端運算，這些技術正以前所未有的速度重塑全球產業格局。觀察美國當前市值前五大的公司中，蘋果、微軟、輝達等市值突破3兆美元的企業，無一不是以創新科技或人工智慧為核心驅動力的成功典範。我國政府亦積極推動「五大信賴產業」，透過半導體與AI產業雙核心，將半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊列為未來布局全球的重點產業。鄰近的日本提出以人才、科技創新、新創企業及數位綠能為核心的「新資本主義四大支柱」，馬來西亞政府公布2030新工業大藍圖政策(New Industrial Master Plan 2030)，在在都是鮮明的例子，說明幾個國家均已在推動製造業向高附加價值和高科技發展，同樣瞄準未來的產業趨勢。而臺灣，既然擁有深厚的製造根基，也擁有豐富的創新潛力，當然必須抓住這一歷史性的機會，讓創新成為未來發展的核心驅動力。

創新板以市值為核心，此次升級不僅取消合格投資人制度，採行一般板交易制度，最大特點在於重塑創新性品牌價值，讓創新板上市為企業增添各界認可之附加價值。對創新型企業或投資者而言，創新板2.0不僅是一個資本市場的創新，更是一場產業鏈的變革。我們期望能更精準吸引具高成長潛力的創新型企業，讓他們在臺灣這片沃土上茁壯成長，在創新板的舞台上發光發熱，開創屬於他們的未來，並帶動臺灣整體經濟的升級轉型，除此之外，更期望擴大投資者的基數，無論機構或個人投資者均能享有參與創新型企業成長茁壯的投資機會。

擁抱「科技」與「創新」前行 打造亞洲創新企業首選籌資平台

我們要讓世界看到，臺灣不僅是全球製造業的重鎮，更是一個擁有無限創新能量的科技島。未來的創新板，不僅將成為國內新經濟產業最理想的上市平台，更將吸引其他國際新創企業的目光，成為他們在亞洲發展的最佳選擇，創新板除了是資本市場的舞台，更是開啟無限可能的創新基地，讓每家渴望突破的企業，都能在這裡找到發展的動能。

未來證交所將以「科技」與「創新」兩大主軸齊步前行，我們有信心，讓創新板成為亞洲創新企業的首選，成為推動產業轉型和經濟升級的強大動力。這條路充滿挑戰，但創新從不畏艱難，證交所將持續追求突破，打造臺灣成為兼具軟硬實力且具有國際競爭力的資本市場！