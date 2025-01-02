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身障納保率近六成 新壽攜手雲林縣擴大微型保護傘

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
新光人壽獲雲林縣政府頒發感謝狀，由縣長張麗善致贈（前排中），新光人壽業務開發部協理陳昱志（前排右四）代表受贈，並與多位同仁一同合影留念。新光人壽提供
新光人壽獲雲林縣政府頒發感謝狀，由縣長張麗善致贈（前排中），新光人壽業務開發部協理陳昱志（前排右四）代表受贈，並與多位同仁一同合影留念。新光人壽提供

新光人壽長期響應政府政策，落實弱勢關懷，推動微型保險不遺餘力，2024年持續贊助雲林縣政府辦理微型保險，並針對身心障礙者全面納保，讓更多符合微型保險資格的弱勢民眾增添一層保障。雲林縣政府也於日前舉行「攜手微保 有您真好」微型保險聯合記者會，特別感謝新光人壽這幾年來的無私幫助，並由縣長張麗善致贈新光人壽感謝狀。

為讓更多經濟弱勢家庭受惠，自2019年起，新光人壽在得知雲林縣有近1,000名特殊境遇家庭的縣民需要協助後，即透過雲林縣政府社會處篩選符合微型保險資格條件者全數納保，2020年持續擴大微型保險加保對象，增加近1,500名列冊「兒童及少年生活扶助補助」的家戶，2023年則將年滿15歲-70歲領有「身心障礙證明」且不分障礙等級的民眾全面納保，保費贊助逾450萬元。雲林縣身障人口4.9萬名中，已有近3萬名民眾納保，身障人數從過去不及1成大幅提升至6成，成功提高身心障礙者因應特定風險的能力。

除了雲林縣外，新光人壽微型保險開辦至今也與多個縣市政府合作，包括協助新竹、嘉義、苗栗、基隆等縣市，填補政府社會保險或社會救助機制不足的缺口，也持續與各社福團體合作，如犯罪被害人保護協會、苗栗縣聖方濟少女之家、心路基金會等透過微型保險提供弱勢家戶關懷與保障。自2014年開辦微型保險起，累計受惠人數已逾28萬人次，保費贊助累計超過5,500萬元，實踐新壽「人人有保險、家家有保障」的企業理念。

新光人壽長期推廣微型保險照顧弱勢族群，每年皆獲金管會「微型保險競賽」獎項，2024年則獲頒微型保險「保險組第三名」、「業務績優獎」及「身心障礙關懷獎」等三項大獎，肯定新光人壽長期在微型保險推展的用心及努力。未來，新光人壽將持續擴大微型保險合作單位及受助對象，善盡企業社會責任，協助政府建立完善的社會救助機制，讓保險成為社會安全網的重要一環，實現「光無所不在，心與你同在」的企業精神。

微型保險 新光人壽

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