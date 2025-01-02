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劍指台新？立委要金管會提金金分離報告 否則凍結預算

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委彭金隆。記者季相儒／攝影
金管會主委彭金隆。記者季相儒／攝影

財委會2日審查金管會預算，立委王鴻薇提案要求金管會需提出「金金分離原則」專案報告，否將凍結金管會5%預算。金管會主委彭金隆說，任何報告都尊重立法院，惟屆時不會談論個案。

台新金與新光金合併案已送金管會審查，惟立委質疑合併過程中，有以金控負責人配偶透過其他控股公司，掌握另一家公司的董事派任及董事會主導權，以規避「金金分離」原則。

據王鴻薇原提案，案由是提及台新金與新光金合併個案的「金金分離」疑慮納入，其他立委則認為不宜談個案，可採通案式報告。王鴻薇最後認可把個案去掉，但仍要求金管會需就「金金分離原則」做專案報告。

賴士葆與羅明才也表示認可，認為在不涉及個案前提下，請金管會就「金金分離原則」做專案報告，代表財委會對此議題重視與監督的力量。

立委吳秉叡則認為，專案報告不需「綁」預算，若綁了預算就是非開會不可，只需請下一個會期的財委會召委安排即可，若「綁」了預算動支，恐會讓召委排案權限被限縮。

羅明才則認為，提案是立委權力，排案則是召委權責，有預定需要排專案報告，但若召委沒排也就過去了，他認為這是形式上的意義，不能完全否定監督力量。

金管會主委彭金隆則再度強調，他尊重屆時召委的提案，但若屆時個案仍在審查中，他不會回答個案的問題；賴士葆則說，等到排到此專案報告，可能都要五月了，屆時說不定新新併都已有結論了。

最終決議，2025年度金管會預算案在「金融監理」項下「金融監督管理」編列預算2367萬8000元一案中，財委會凍結該項預算5%，等金管會向財委會提出「金金分離原則」專案報告後，才能動支。

台新金 王鴻薇 金管會

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