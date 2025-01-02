國泰金集團人才需求逾7,500人 向海內外跨界、跨域人才招手

迎接2025年開春求職潮，國泰金控（2882）暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信，2025年度預計聯手祭出逾7,500個職缺向跨界、跨域人才招手，無論職場老將或剛畢業的新鮮人，都歡迎加入國泰行列。

今年國泰徵才重點有二，首要「數位科技人才」招募逾800名，不僅是連續三年正成長，更創下歷年數位科技人才需求新紀錄，其次「三大儲備幹部」(MA)今年總需求82名，向海內外優秀人才招手，較2024年招募人數成長1倍；國泰五大職系包括儲備幹部、財投精算、業務菁英、數位科技、營運企劃仍是今年開出的重點職缺，人才條件除跨域、跨界多元樣貌，甚至有意願至海外發展的人才都會是招募的考量重點。

國泰今年廣招806名數位科技人才，包含雲端技術人才、數據分析人才、應用系統開發工程師等，需求更勝以往，滿足未來策略發展。AI大趨勢來臨，面對AI應用，尤以金融業更需高標、審慎對待，國泰AI發展，從成立「資料暨AI治理委員會」、訂定「負責任AI（Responsible AI）為原則」治理規範、建立「國泰AI評測中心」管理機制，從組織、規範、管理，採「系統性」策略確保AI系統合規，以實踐國泰可信任/負責任AI；依此，去年也重磅公開「國泰生成式AI框架－GAIA」，從集團角度打造企業級AI模型中心，並具備專屬金融領域數據資產、企業級AI模型中心(Model-Hub)、自主研發複合層級護欄技術、賦能員工參與AI創新，四項GAIA特色也成為集團AI轉型最佳優勢與競爭力；迄今國泰集團數位用戶已超過935萬人，成功以個人化金融服務、便捷運用場景等，成為客戶保險、理財、投資全方位夥伴，期望多元數位人才新血加入，為金融科技發展帶來嶄新視野。

國泰世華銀行海外據點涵蓋菲律賓、越南、柬埔寨，及新加坡等東協國家，為我國在東協市場橫跨最多國家，布局最廣之銀行。因應國泰世華銀行海外市場快速成長，為支應海外法金、消金多元業務發展，及強化區域型金融人才養成，提升客戶體驗，今年將擴大國際型人才招募需求，鎖定有志於在台發展且具高移動性之外國籍新鮮人、經驗人才，提供海外管理企劃人員、海外產經研究人員、海外數據分析師等多元職缺。國泰人壽亦積極延攬數理精算、財務投資、管理企劃、核保理賠、永續發展、健康醫療管理等領域人員，打造跨串通全方位人才。

因應集團策略需求，國泰金控旗下「三大儲備幹部」計畫，今年總計祭出82名職缺招募海內外優秀人才，較去年成長1倍。凡過關斬將錄取並通過考核者，首年年薪即達百萬，包括國泰金控預計招募12位GMA(Group/Global Management Associate)，培育跨領域策略通才，不侷限於金融科系，例如數位科技或法律長才者都歡迎加入，以集團視角整合跨公司資源，規劃發展策略，開創新商模，透過完善的培育計畫、多元資源及寬廣的職涯舞台，吸引多方優秀人才前來大展身手。

國泰人壽預計招募10位CIM(Cathay Investment Manager)，提供國內首屈一指投資買方的資源及歷練機會，幫助奠定最精實的投資專業能力，新任MA一年內就能接觸到波段交易單位、價值投資單位與投資管理等單位，為業界最完整投資金融培育歷程；因應數位科技人才需求高漲，並為持續深化海外市場經營，國泰世華銀行CMA(Cathay Management Associate)擴大個、法金職系人數，並增加AI、IT職系，預計招募60個CMA，以具綜效且模組化的方式培育儲備幹部，找尋對自我成長不設限的跨域人才，可作為最佳職涯加速器。至今國泰已培育許多MA成為集團中高階幹部，於數位科技、財務投資、管理企劃等領域發揮興趣與專業所長；值得關注的是，3個儲備幹部計畫開放申請將統一於1月24日起至3月底截止。

在數位轉型、AI趨勢等大環境疊加挑戰下，國泰金控以「Place for all」核心理念打造DEI（Diversity, Equity, and Inclusion）小鎮，透過「多元包容」、「彈性配速」措施，創造多元、公平、共融友善職場環境，持續對人才培育的投入，獲得富比士「2024全球最佳雇主」第75名，首次入榜即成為台灣唯一登前百大企業外，更是歷屆名次最佳的台灣企業。不僅如此，國泰金控也六度蟬聯HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」、2024企業文化獎(2024 Business Culture Awards)「最佳商業轉型獎」及「未來工作環境獎」等多方肯定與殊榮。我們誠摯歡迎懷抱對夢想執著及擁有挑戰未來勇氣的所有初出社會的新鮮人或想轉換跑道的經驗人才，一起加入「國泰共生圈」，與大樹共生、共學及共好。

招募詳情見人才招募網：https://recruit.cathayholdings.com/CathaybkHR/servlet/HttpDispatcher/EZA0_0000/index