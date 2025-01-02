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投資人新年禮物來了！總統公布當沖降稅延長

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
立法院12月31日三讀通過《證券交易稅條例》，當沖降稅延長三年至2027年底。總統府按行政程序2日公布證交稅條例，代表當沖降稅可順利無縫接軌，不會衍生先徵稅、再退稅的問題。聯合報系資料照片
立法院12月31日三讀通過《證券交易稅條例》，當沖降稅延長三年至2027年底。總統府按行政程序2日公布證交稅條例，代表當沖降稅可順利無縫接軌，不會衍生先徵稅、再退稅的問題。聯合報系資料照片

立法院12月31日三讀通過《證券交易稅條例》，當沖降稅延長三年至2027年底。總統府按行政程序2日公布證交稅條例，代表當沖降稅可順利無縫接軌，不會衍生先徵稅、再退稅的問題。

「當沖降稅」措施主要是將當沖交易適用的證交稅率由千分之3減半至千分之1.5，最早自2017年4月28日實施，經過二度延長後，已於2024年底屆期，朝野有共識修法延長三年，不過幾經朝野攻防，先是優先處理財劃法、憲法訴訟法，後又有揭弊者保護法，直到12月31日才壓線三讀。

當時外界相當擔心太晚生效，是否會導致降稅出現數日空窗期？財政部當時就表示，會加速處理，確保不影響納稅人權益、避免增加券商代徵成本。

財政部指出，中央法規標準法明定自公布或發布日施行者，自公布或發布之日起算至第三日起發生效力，同時證交稅條例也規定，證交稅由代徵人於每次買賣交割當日，依照規定稅率代徵。

財政部說明，此次延長當沖降稅措施，法條所載明的適用期間是銜接2024年12月31日，並未中斷，也就是說，元旦台股休市不計，2025年第一個股市交易日1月2日當天的當沖交易，在「T+2」交割制度下，是在1月6日起交割。

換言之，只要證交稅條例修正案在2025年1月5日前經總統公布且生效，2025年1月2日起的當沖交易案件，券商即可依千分之1.5稅率代徵證交稅，不會產生先徵稅、再退稅的問題。

台股 總統府 證交稅 財政部

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