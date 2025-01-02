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新壽攜手雲林縣擴大微型保險 身障納保率近六成

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
新光人壽獲雲林縣政府頒發感謝狀，由縣長張麗善致贈（前排中），新光人壽業務開發部協理陳昱志（前排右四）代表受贈，並與多位同仁一同合影留念。圖/新光人壽提供
新光人壽獲雲林縣政府頒發感謝狀，由縣長張麗善致贈（前排中），新光人壽業務開發部協理陳昱志（前排右四）代表受贈，並與多位同仁一同合影留念。圖/新光人壽提供

新光人壽落實弱勢關懷，2024年持續贊助雲林縣政府辦理微型保險，並針對身心障礙者全面納保，雲林縣身障人數4.9萬人，已有近3萬人納保，身障人數從過去不及一成，大幅提升至六成，成功提高身心障礙者因應特定風險的能力。

新光人壽自2019年起，得知雲林縣有近1,000名特殊境遇家庭的縣民需要協助後，即透過雲林縣政府社會處篩選符合微型保險資格條件者全數納保。

2020年持續擴大微型保險加保對象，增加近1,500名列冊「兒童及少年生活扶助補助」的家戶。

2023年則將年滿15歲-70歲領有「身心障礙證明」且不分障礙等級的民眾全面納保，保費贊助逾450萬元，讓更多經濟弱勢家庭受惠。

除了雲林縣外，新光人壽微型保險開辦至今也與多個縣市政府合作，包括協助新竹、嘉義、苗栗、基隆等縣市，填補政府社會保險或社會救助機制不足的缺口，持續與各社福團體合作，如犯罪被害人保護協會、苗栗縣聖方濟少女之家、心路基金會等透過微型保險提供弱勢家戶關懷與保障。

自2014年開辦微型保險起，累計受惠人數已逾28萬人次，保費贊助累計超過5,500萬元，實踐新壽「人人有保險、家家有保障」的企業理念。

微型保險 新光人壽 身障

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