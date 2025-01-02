桃園市政府取得永續發展債券資格認可 首家推社會住宅

我國地方政府發行永續發展債券再添生力軍，桃園市政府於2024年12月31日取得櫃買中心永續發展債券資格認可，展現桃園市政府為推動綠色城市及落實居住正義的決心，預計將在明年完成我國首檔可持續發展政府債券發行。

桃園市政府永續發展債券計畫書同時含納綠色及社會效益投資計畫，其中綠色效益投資計畫聚焦在捷運綠線興建工程，以建構低碳運輸設施，社會效益投資計畫則聚焦在社會住宅興建工程，以解決青年與經濟弱勢族群居住問題，展現桃園市政府致力達成「友善共好．永續樂活」發展願景之行動力。桃園市政府本次委託安侯建業聯合會計師事務所擔任評估機構，其評估報告指出，該計畫書符合國際資本市場協會（ICMA）綠色債券原則、社會責任債券原則以及可持續發展債券指引。未來桃園市政府發行可持續發展債券後，亦將依循國際標準每年定期公開揭露其資金運用報告，供市場追蹤其資金使用情形及效益。

櫃買中心表示，桃園市政府是繼台北市政府及高雄市政府後，第三個完成編製永續發展債券計畫書，且為第一個將社會住宅列為投資計畫項目的地方政府，計畫書同時包含綠色與社會效益項目，將發行我國首檔可持續發展政府債券。桃園市政府透過發行永續發展債券展現推動永續樂活的決心，具有帶頭示範效果，可望引領更多的政府機關或企業共同響應發行永續發展債券，建構更完整的永續發展債券市場生態圈。