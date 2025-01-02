元富證券員工安置計畫 一體適用且具擇優條款

新光金控旗下元富證券業於日前完成勞資協商，並於董事會通過元富證券及子公司的員工安置計畫，充分保障員工權益，未來一同攜手打拼。元富證券董事長陳俊宏及總經理張清發表示，證券公司最重要的資產是員工，在合併過程中致力保障員工的工作權與職場穩定性，所有員工權益均一體適用，且有選擇適用的權利，力求在合併中員工獲得最佳保障。

元富證券勞資會議行之有年，勞方代表五位，其中總公司兩位，北、中、南各一位，由員工票選產生，資方代表五位為派任，並送台北市勞動局核備，每任任期四年，現任的第八屆代表於2023年改選產生，選任與程序皆合法合規。

元富證券於勞資會議中，邀請新光金控及台新金控代表列席，歷經二次會議，各方針對員工安置計畫內容充分討論溝通，於2024年12月20日會議中決議通過並簽署。且元富證券於2024年12月23日向董事會報告後，第一時間以內部信件形式通知全體員工，相關重點內容並上傳至內部網站供員工查閱，協商過程與結果公開透明。

台新金控與新光金控自2024年10月9日雙方股東臨時會通過合併案後，即持續不斷與員工進行溝通，秉持對員工負責的態度，確保安置計畫周全落實。元富證券將繼續加強內外部溝通，確保每位同仁的聲音都能被重視，權益都能獲得保障。展望未來，元富證券將在合併後的台新新光金控的整體布局下，持續以員工為本，深化溝通與合作，為公司與員工共創雙贏局面。