期交所推出期貨交易風險情境模擬平台 協助交易人管理風險

期貨交易具槓桿、保證金制度及商品種類多元等特性，做好風險管理及資金控管為期貨市場穩健運作的關鍵。為協助交易人評估及管理期貨與選擇權投資組合風險，臺灣期貨交易所推出期貨交易風險情境模擬平台，提供部位風險係數(Greeks)、情境模擬部位損益及保證金試算等功能，交易人可以瀏覽器連線至平台網址(https://rm.taifex.com.tw)，輸入想分析的投資組合後，透過平台相關分析功能，瞭解投資組合曝險情形。

平台主要功能包括部位管理、保證金試算、敏感度分析及情境分析等。部位管理功能提供Greeks資訊，包含Delta、Gamma、Vega、Theta等，交易人透過Greeks可了解部位的主要風險來源，例如倘Delta較高，代表標的價格變動對部位價格影響較高。交易人可藉由動態調整部位口數或新增風險互抵部位等方式，觀察整體部位Greeks變動情形，瞭解不同投資組合下風險變化。

平台提供試算部位所需保證金功能，包含選擇權價差組合、混合部位等組合部位，提供部位組合前/後的保證金，便於交易人瞭解部位組合或拆解後保證金增減金額。另選擇權保證金會隨契約價格變動，交易人執行情境分析時，平台同時將情境下理論價格代入保證金計收公式，試算情境下保證金，幫助交易人了解不同情境下保證金變化情形。

交易人也可透過敏感度分析，快速瞭解投資組合風險狀況。平台會依交易人設定的情境參數，同時分析多個情境下整體部位預估損益等資訊，並畫出不同情境下預估損益曲線圖，協助交易人瞭解哪些情境下部位可能會產生較高風險。交易人可再進一步使用情境分析功能，設定標的價格、波動度及到期日同時變動的情境，以深入瞭解特定情境下各部位風險明細。

交易人可善用平台功能，作為風險評估的一項參考資訊。透過模擬各交易策略風險，瞭解自身風險承擔能力，以衡酌交易口數並進行資金控管；從事期貨交易，要持續關注倘市場大幅波動等情境下部位風險及保證金變化情形，維持充裕的保證金水位。期交所將持續因應市場變化、商品特性及交易人需求等，推動各項強化風險控管措施，打造安全與發展並進的臺灣期貨市場。