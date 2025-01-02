創紀錄 金融三業去年前11月獲利破兆

金管會公布二○二四年前十一個月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）的獲利統計，結果顯示金融三業稅前獲利已經破兆，達一兆二二一點四三億元，不但已超越二○二三年全年，也超過二○二一年九三六三億元的獲利高峰，改寫獲利最高紀錄，創下新里程碑。

金管會統計，銀行業二○二四年前十一月的稅前獲利五三一一點八億元、保險業獲利三五一三億元、證券期貨投信業獲利一三九六點七億元，比二○二三年同期成長百分之四十四點一五。

其中，銀行業二○二四年前十一月的獲利，已超過二○二三全年的五○五七億元。

銀行局副局長林志吉說，主要和手續費淨收益的成長有關，包括財富管理、信用卡和放款業務的手續費收益都大幅成長；相較於二○二一年銀行業全年獲利五九七四億元，二○二四年應可創史上次高。