防堵詐團 銀行須通報開戶態樣

金管會要求全體國銀建立「警示帳戶聯防通報機制」，據了解，銀行公會本周一開會時，不只提出民眾請求金融機構協助時必需簽署的切結書版本，也提出金融機構未來向其他機構通報警示帳戶的通報單版本，通報單也要求銀行要交代受款帳號是個人戶或法人戶。

知情人士指出，刑事局先前和國銀開會時，曾質疑警示帳戶通常過兩年後可被取消，但台灣的警示帳戶卻從兩萬五千戶暴增至超過十二萬戶，警方懷疑詐團透過一個人開五、六家公司的方式鑽開戶漏洞，因此要求通報單載明是公司戶或是個體戶，檢視詐團在銀行最新的開戶態樣。

此外，通報單也要求每家銀行都要填寫受款時間，以及圈存與止扣，或是已轉出、部分轉出的時間，以了解詐團轉帳的速度究竟有多快。

對於銀行建立警示帳號通報機制，國銀主管指出，希望藉此提醒其他的被害人，因為有些被害人不知道自己被騙，但若其他受害者通報銀行，銀行發現也有其他民眾的帳款匯到這個帳號，就可以透過聯防機制，由其他銀行協助通知更多被害人。

為了加快防詐速度，銀行建立警示帳戶聯防機制後，不用再等刑事局的公文，可直接透過銀行業的合作進行聯防。