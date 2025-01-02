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國銀以價制量…房貸利率上揚 2.5%起跳

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
央行第七波房市信用管制，加上金管會祭出金檢，使得國銀房貸開始以價制量，非青安及非公教人員優惠房貸的樓地板利率，普遍2.5％起跳。記者杜建重／攝影
央行第七波房市信用管制，加上金管會祭出金檢，使得國銀房貸開始以價制量，非青安及非公教人員優惠房貸的樓地板利率，普遍2.5％起跳。記者杜建重／攝影

央行第七波房市信用管制，加上金管會祭出金檢，使得國銀房貸開始以價制量，非青安及非公教人員優惠房貸的樓地板利率，普遍2.5％起跳。部分民營銀行坦言，更偏好六都及蛋黃區標的，離開此區，利率還有可能往上加碼。

土銀一般購屋貸款利率最低開出2.575％起，且附註貸款利率比需依照貸款對象或擔保品坐落地區差別定價，如果貸款20年、金額200萬，加計各項其他費用，總費用年百分率超過2.6％。彰化銀行的購屋貸款利率2.5％起，貸款金額最高八成、最長30年。

一銀的購屋貸款利率2.6％起機動計息，如果貸款200萬、貸款期限20年，加上相關逾5,000多元費用計算，總費用年百分率同樣超過2.6％。

公股行庫指出，去年8、9月時期排隊的新青安貸款，消化時間就已經要到今年1月，雖然近日新青安房貸有逐步降溫跡象，但還必須持續消化已簽約或分戶貸款。

民營銀行中，中國信託銀一般購屋房貸優惠年利率2.68％起，貸款期限最長30年、最高85%，如果是轉增貸族，首年優惠年利率2.185％起、貸款最長30年、最高成數85%。

永豐銀提供的首購房貸利率，貸款利率最低2.5％起，最高房屋鑑價估值85%，貸款年限最長可以拿到40年，假設同樣以貸款200萬、貸款20年計算，加計相關費用5,000元計算，總費用年百分率2.53％起跳。

將來銀行提出的優惠購屋房貸利率，到明年1月9日止，開辦費要8,000元、期限最長30年，一段式貸款利率2.585％起機動計息，但將來銀行限定，要申貸該專案的房屋座落位置必須位處雙北市、桃園市、新竹縣市、台中市等地區，且並非為預售屋等等。

外銀中，星展銀給出好家貸房貸專案，申辦費用最高減免3,000元，活動期間到今年1月底，房貸最長貸款40年，可以拿到2.45％起最低優惠利率，貸款期限最長40年、貸款成數最高八成。

民營銀行高層指出，央行希望的就是各銀行可以控制不動產放款水位。

將來銀行 新青安房貸

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