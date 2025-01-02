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去年11月台幣大貶帶動避險成本下降 壽險業單月大賺200億

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

受惠去年11月台幣大貶帶動避險成本下降，使11月壽險業稅前盈餘攀升到200億元的近四個月新高，月增61%，累計前11月稅前盈餘3,263億元，年增擴大到近1.9倍，全年可望站穩3,000億元的兩年新高。

去年12月台幣續貶近1%，台股反彈3.4%，有助壽險業者避險成本持續走低，若壽險業全年站穩3,000億元，再加上產險業，2024年整體保險業獲利可望上探3,600億元。前波高點是2021年的4,111億元。

法人說，去年12月美國聯準會續降1碼，2025年降息減速，美國長天期公債殖利率也可能因川普政策轉正斜率，有助壽險再投資收益率，其次，也因2025年美台利差縮減到2%，可降低壽險業換匯避險成本。

潛在隱憂是2025年全球股市動盪及美元轉弱，前者將讓壽險業資本市場操作難度加大，後者則恐擴大匯兌損失。

金管會公布去年11月保險業獲利。上半年受惠全球股市，首季壽險業賺960億元，第2季賺1,185億元，但8月逢台幣狂升而大虧，使第3季僅賺794億元驟減，10月終見從谷底回魂，11月獲利再擴大，這兩個月已賺324億元。

壽險業 美國聯準會

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