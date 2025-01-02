快訊

聯合報社論／朝野能否休兵安心過年，在賴清德一念之間

共軍頻秀肌肉 2個月內披露8款新武器 6代戰機設計曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

金融三業獲利突破兆元 去年前11月年增44%…創新高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
據金管會統計，2024年前11月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘達1兆221.4億元，年增44.1%。 聯合報系資料照
據金管會統計，2024年前11月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘達1兆221.4億元，年增44.1%。 聯合報系資料照

據金管會統計，2024年前11月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘達1兆221.4億元，年增44.1%，已飛越2021年全年9,363億元獲利高峰，改寫歷史新高紀錄。

去年前11月獲利可一口氣衝破兆元大關，壽險業扮最大功臣。受惠去年11月台幣貶值帶動避險成本下降，海外投資收益也續走揚，使去年11月壽險業稅前盈餘大賺200億元，是近四個月新高，月增六成。

法人說，去年12月台幣續貶、台股也反彈，股匯市順風料將穩住壽險業獲利熱度，券商期貨投信業投資收益也續回升，均可抵銷銀行業年底增提呆帳費用高峰而壓縮獲利，估2024年全年金融三業獲利有望站穩兆元巔峰。

近年金融業獲利概況
近年金融業獲利概況

金管會公布金融業2024年11月和前11月獲利。去年11月金融三業單月稅前盈餘717.1億元，月增10.3%，以壽險業獲利月增61%最亮眼，主因是避險成本下降帶動投資收益增加。

證券期貨投信業獲利月增2.5%，反映去年11月台股回跌壓抑券商獲利，銀行業月減3%最差，已連四個月走低，反映銀行年底提存增加，股債評價下滑也影響投資收益。

去年前11月仍以銀行業5,311.8億元最賺，貢獻逾半數獲利，續寫史上同期新高，年增8.5%，證券期貨投信業賺1,396.7億元、年增55%，保險業賺3,513億元，年增擴大到1.72倍。

銀行業去年前11月稅前盈餘5,311.8億元，已超過2023年全年5,057億元，只要年底不再大舉增提呆帳，2024年全年有望寫銀行史上獲利次高，也是史上第三次賺破5,000億元，其中又以站獲利巔峰的本國銀行4,949.5億元，貢獻逾九成獲利最亮眼。

銀行局副局長林志吉說，國銀獲利攀峰，以手續費淨收益成長最顯著，主因是金融市場活絡挹注財管手續費，信用卡及放款業務手續費收入也同步成長。銀行獲利巔峰是2021年的5,974億元，2024年可望寫次高。

券商期貨投信業受台股價量齊揚，去年前11月稅前盈餘1,396.7億元，年增55%，以券商年增58%最強，主因是台股價量齊揚，券商自營操作年增逾2倍最賺。

保險業去年前11月賺3,513億元，年增1.7倍，其中壽險業賺3,263億元、產險業250億元，壽險業受惠淨投資利益增加，產險業則因業務承保利益增加所致。

合計2024年金融三業去年前11月賺1兆221.4億元創史上同期新高，較去年同期7,090.8億元，年增44.1%。

壽險業

延伸閱讀

台股2024預測王出爐！ 最準雙外資「3+3優勢」解析2025明燈

金融業獲利再寫歷史新高 前11月賺破兆元「壽險扮要角」

永豐期貨、台師大攜手十年 共創人才永續

台股封關 Q1挑戰新高…法人樂觀指數再寫新猷

相關新聞

金融三業獲利突破兆元 去年前11月年增44%…創新高

據金管會統計，2024年前11月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘達1兆221.4億元，年增44.1%，已飛...

國銀以價制量…房貸利率上揚 2.5%起跳

央行第七波房市信用管制，加上金管會祭出金檢，使得國銀房貸開始以價制量，非青安及非公教人員優惠房貸的樓地板利率，普遍2.5...

警示帳戶聯防通報 列12種詐騙手法

知情人士透露，依金管會指示，銀行公會周一（去年十二月卅日）開會討論訂定「警示帳戶聯防通報機制」，其中受詐騙民眾未來若要請...

防堵詐團 銀行須通報開戶態樣

金管會要求全體國銀建立「警示帳戶聯防通報機制」，據了解，銀行公會本周一開會時，不只提出民眾請求金融機構協助時必需簽署的切...

創紀錄 金融三業去年前11月獲利破兆

金管會公布二○二四年前十一個月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）的獲利統計，結果顯示金融三業稅前獲利已經破兆，達一兆...

去年11月台幣大貶帶動避險成本下降 壽險業單月大賺200億

受惠去年11月台幣大貶帶動避險成本下降，使11月壽險業稅前盈餘攀升到200億元的近四個月新高，月增61%，累計前11月稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。