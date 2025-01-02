兆豐盡職治理「資訊揭露」 按讚

臺灣證券交易所日前公布「2024年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行再度入選，履行盡職治理及相關揭露情形備受肯定。

為落實兆豐金融集團ESG永續經營政策，兆豐銀行自2018年制定「盡職治理準則」及簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，並持續為實務需要完善相關辦法，將ESG風險因子融入投資評估流程及風險控管，更透過參與投資對象股東會、與經營階層面訪、問卷調查及舉辦SBT（科學基礎減碳目標）議合工作坊等講座的具體行動，與投資對象議合或給予其ESG改善建議，俾強化投資對象永續意識及作為，發揮機構投資人正面影響力，從而帶動產業生態圈整的良性發展。

另兆豐金控於2014年6月正式通過SBTi組織審查，兆豐銀行並依循兆豐金控集團設定SBT範疇三科學減碳路徑，綜合考量投資對象碳排放強度及各產業面臨轉型的壓力，採取各種議合方式，引導投資對象展開氣候行動，實踐溫室氣體減排規劃及行動，共同攜手達成淨零排放的目標。

臺灣證券交易所建立公開評比機制，每年定期辦理盡職治理資訊揭露較佳名單評比，以持續提升機構投資人盡職治理實務及相關資訊揭露品質，並就「政策與遵循聲明」、「實務與揭露」等兩大主軸，共30項指標進行評分，兆豐銀行共取得29項滿分，顯見兆豐銀行竭力提升ESG永續作為，並完整揭露相關資訊。

兆豐金融集團耕耘 ESG 多年，兆豐金控設有永續策略部，透過永續發展委員會旗下工作小組，積極推動淨零轉型，落實集團ESG永續經營表現，2014年並第三度獲選納入道瓊永續指數（DJSI）「新興市場指數」及「世界指數」成分股，於透明報導、人權議題等項目取得佳績，ESG表現備受肯定，未來將持續透過金融影響力，以發揮正向影響、引領永續發展的使命，協力企業共同永續發展以接軌國際永續趨勢。