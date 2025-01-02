外資看好金控 持股續增

2024年外資積極回補金控股，統計金控雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）的外資持股比，分別提升至21.4%、25.3%，推升雙雄總市值在2024年超越兆元大關，其中，富邦金總市值大增逾3,900億元，國泰金增加3,300多億元，中信金總市值也大增了2,100多億元，顯示2024年在金控獲利創高下帶旺股價，總市值激增。

2024年過去，統計外資一年來賣超台股將近7,000億元，但對金控股則是呈現買超，統計外資對14家上市金控持股比變化，外資對金控股持股比在2024年增加的有富邦金、國泰金、凱基金、元大金、新光金等金控，其中，外資對富邦金的持股比從2023年底的18.9%，大幅提升到2024年底的21.4%，對國泰金的持股比更是從2023年底的21%大幅提升到2024年底的25.3%。

外資對凱基金、元大金的持股比，則是近三年來一路向上、逐年攀升，至2024年底外資持股凱基金來到25.9%，持股元大金達28.5%，比起2022年的外資持股比都大增了約3.5個百分點上下。

2024年外資則是大買了有合併題材的新光金，使得新光金外資持股比一年來大幅攀升至近三成，達29.4%，增加超12個百分點。外資雖2024年大賣中信金，持股比降到32.55%，但中信金還是外資持股比最高的金控。

上市金控2024年獲利大好，加上明年股息配發樂觀，使得金控股在買盤簇擁下市值激增，並以獲利領先的雙雄市值最高、增加也最多。統計富邦金在2023年底總市值約8,433.7億元，2024年一整年下來，總市值增加了3,906.4億元，使得2024年底富邦金總市值已經來到了1.23兆元。國泰金2023年底總市值6,711.1億元，2024年增加了3,307.9億元，總市值也突破1兆元。獲利居第三的中信金總市值也在2024年一整年增加2,119.6億元，總市值來到7,671.5億元。

不具名的大型金控旗下投顧分析，2024年台股加權指數大漲逾5,000點，市場主流集中在以台積電為核心的科技股AI概念族群，資本市場活絡下，具有大型壽險、投資部位龐大的金控股，獲利表現相對更為突出，吸引外資買盤。況且包括富邦、國泰、凱基乃至新光等金控，旗下壽險均擁有相當部位的台積電與AI族群，等於外資著墨這些金控股，看好其基本面，也可能與其投資部位的「含積量」、AI布局有關。