國泰人壽每年斥資億元 建構健康機制

國泰人壽以「氣候、健康、培力」為三大永續策略主軸；健康方面，因應2025年即將邁入超高齡社會，國泰人壽提出「讓健康 有力於你」新主張，每年將投入億元推動健康行動，從商品、服務、平台到跨域攬才，建構完整的健康促進機制。

2024年國泰人壽發布業界首份「保戶健康年報」，年報研究發現國泰人壽保戶平均壽命較國人延長三歲，同時可避免死因死亡率及罹癌後五年存活率均優於全國水準，將持續藉由健康數據分析，結合創新保險商品與服務，引領與陪伴國人邁向更健康的生活。

結合健康促進、公益機制的「步步攻億走」活動，2024年邁入第三屆，更首度邀約團險企業客戶參與，全員貢獻逾720億個步伐；從2022年舉辦至今，累積傾注近2,000萬元的資金，支持澎湖花嶼國小、花東地區多所國小足球隊、屏東瑪家鄉部落及新北貢寮地方創生計畫，以實際行動，力挺偏鄉永續發展。

在培力層面，國泰人壽實踐「以人為本」理念，推動DEI（多元、公平、共融），建立完善的職涯發展制度與友善職場環境。

而為鼓勵同仁培養ESG思維與實踐，「企業永續教育訓練」已納入全體同仁必修課程中，2023年培訓時數破10,000小時。

同時，公司持續發揮安定社會的核心價值，也透過志工團隊協助學童圓夢，並建立幸福農場關懷長者，促進樂齡參與及社區共榮。

國泰人壽積極透過「照顧身、關懷心、保障財」等方式，為高齡民眾打造高齡人生防護網，於全台各縣市展開十場「銀齡健康巡迴講座」，邀請逾350位長者出席，並藉此推廣反詐意識，促進高齡長者身、心、財的樂活健康。