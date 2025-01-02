國壽永續金融 名列前段班

國泰人壽入選金管會第二屆永續金融評鑑前25%名單，成為唯二家入圍的壽險業者，展現亮眼成績，凸顯國泰人壽在環境、社會及公司治理（ESG）領域的優異表現，並以「氣候、健康、培力」三大永續策略主軸，持續接軌國際前瞻趨勢、積極響應「綠色金融行動方案3.0」，落實於各項行動方案，獲得主管機關高度肯定。

作為亞洲首家自主遵循聯合國「PSI永續保險原則」的壽險公司，國泰人壽於2024年強化策略性永續治理架構，不僅於董事會轄下設置「永續發展委員會」，並成立「永續與品牌策略部」，強化集團永續策略力道及深化永續發展。此外，國泰人壽秉持「永續保險的領航者，用心守護家的幸福」的永續願景，透過落實「全員服務，公平待客」的關鍵行動再獲金管會肯定，成唯一連續六年蟬聯「公平待客績優」的壽險業者。

國泰人壽以「氣候、健康、培力」為三大永續策略主軸，訂定目標落實永續，回應各項重大議題。在氣候面向，面對極端氣候挑戰，國壽響應全球再生能源倡議RE 100，並通過科學基礎減碳目標倡議組織SBTi審查，採取「低碳經濟」與「環境永續」雙構面並行策略，積極投入能源轉型，投資多元再生能源產業，並於2024年攜手子公司國泰電業透過國泰風能投資沃旭大彰化西北離岸風電案場，朝2030年達成國內據點RE100目標邁進。

此外，國泰人壽身為綠房東，2024年全年導入超過3,000萬度綠電，2025年目標為全台50棟商業大樓提供使用綠電服務；全台首棟「Net Zero淨零建築」、作為指標性的台中烏日大樓目前亦已100%使用綠電。統計至2024年，國壽已取得17張綠建築相關標章，且自設太陽能光電大樓年發電總量超過100萬度，另為完善綠電網絡也簽訂再生能源購電協議（CPPA），年採購量逾5,800萬度。

展望未來，國泰人壽將持續發揮金融影響力，與各界攜手邁向永續目標，共創美好願景。