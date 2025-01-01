警示戶兩年內暴增6倍逾12萬戶 疑和詐團開法人戶有關

金管會要求全體國銀建立「警示帳戶聯防通報機制」，據了解，在本周一（2024年12月30日）銀行公會所召開會議中，不只民眾要請求金融機構協助時必需填具的「切結書」版本出爐，另外也同步出爐金融機構未來在向其他機構通報警示帳戶時的「通報單」版本，其中尤引人矚目之處在於，該通報單對於受款帳號，要求銀行進一步交待究竟是個人戶，或是法人戶。

之所以如此，知情人士指出，刑事警察局先前和國銀開會時，曾質疑警示帳戶通常過2年之後可被取消為警示帳戶，但台灣的警示帳戶，卻從2年前的2萬5千戶，2年後竟暴增至超過12萬戶：「總不可能2年內詐欺人口膨脹6倍吧？」反而刑事警察局懷疑，詐團透過一個人開5、6家公司來「繁殖」，每個公司戶是單獨法人個體，因此，要求通報單載明究竟是公司戶或是個體戶，就是要進一步來檢視詐團在銀行業最新的開戶態樣。

據指出，刑事局已準備在1月開始推出新的API系統（界面平台）去整合警兆帳戶聯防系統，除了要求銀行快速通報之外，警方也會有公用的格式去快速通關到其他的銀行，以電子資訊平台來取代傳真。

此外在通報單，也要求每家銀行都要填寫受款時間，以及圈存與止扣，或是已轉出、部分轉出的時間，來了解詐團轉帳的速度究竟有多快。

據悉，金管會三周之前已要求每家銀行不只成立防詐小組：「而且要指派一位副總以上的層級，當作和金管會的連繫窗口。」目前香港與新加坡都有銀行業者之間的警示帳戶聯防機制，台灣則將急起直追。

據了解，銀行公會也比照現在刑事警察局在165通報專線的作法，在該版本中已經明定如果銀行圈存超過48小時沒有得到警察機關警示通報，銀行就可以先解除該疑似警示帳戶的圈存。

對於銀行之間的警示帳號通報機制，國銀主管也指出，藉此來喚醒其他的被害人，也是預定達到的效果，有些被害人還不知被騙，但倘若其他受害者已通報銀行，而銀行發現也有其他民眾的帳款是匯往這個帳號，就會透過聯防機制，包括由其他銀行幫忙通知更多的被害人。

根據刑事局出示給銀行的資料，詐團為了成功匯出詐款，先前是經過三、四層程序得逞，最後第四層時將帳款轉為數位貨幣，但現在已更快：「甚至最快14分鐘內，在第二層已轉完！」為了加快速度，未來建立起銀行之間的警示帳戶聯防機制之後，不用再等刑事局的公文，直接用銀行業之間接力來填寫上述的「通報單」來進行聯防。