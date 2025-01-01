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壽險宣告利率大戰重新開打 南山人壽美元保單飆至4.2%「超車同業」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
美元示意圖。路透
美元示意圖。路透

南山人壽元旦送保戶「升息」大禮。在台新人壽宣布調高宣告利率後，南山人壽今（1）日表示，即日起調升台外幣保單宣告利率共約65張，其中，美元保單調整60張，調整後最高宣告利率飆上4.2%，不僅較先前最高水準4%大舉調升0.2個百分點，還以黑馬姿態「超車」所有同業、成為目前市面上最高水準；2025年壽險業的宣告利率大戰恐重新開打。

南山人壽1月不只調升美元商品宣告利率，新台幣保單也有5張「升息」，調整後最高宣告利率仍維持2.6%不變。

壽險公司2025年1月宣告利率調整概況陸續出爐。有別於多數壽險公司宣告利率按兵不動，台新人壽1月大手筆調高53張台外幣保單宣告利率，美元保單宣告利率調整44張商品，最大調幅為0.1個百分點，調整後最高利率漲至4.15%；新台幣保單調整九張現售商品，最大調幅為0.1個百分點，調整後最高利率為2.6%。

南山人壽1月調高65張保單宣告利率，其中美元保單60張，調整後最高宣告利率飆上4.2%，新台幣保單5張，調整後最高宣告利率維持2.6%。

截至2024年12月，美元保單宣告利率達4.15%的業者共五家，分別是凱基人壽、台灣人壽、元大人壽、全球人壽與臺銀人壽，台新人壽1月也跟進調升至4.15%，不過，南山人壽調整後已「超車」所有同業。

目前為止，1月只有台新與南山人壽調漲宣告利率，國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、全球人壽、元大人壽、三商美邦人壽、遠雄人壽（5859）、臺銀人壽、合庫人壽等九家壽險，1月宣告利率不變。

為吸引保戶投資，絕大多數的壽險公司，美元保單宣告利率都有4%以上的高水準；例如，國泰人壽、新光人壽、遠雄人壽現售美元商品宣告利率最高來到4.1%，合庫人壽、三商美邦人壽（2867）宣告利率最高為4.05%。

所謂宣告利率是指，保險公司將保戶所繳交的保險費作有效的資金運用，並就其所獲得的投資報酬扣除相關行政費用率後，用以計算增值回饋等額外保單利益的利率，並非固定或保證的利率，也不等同於投資報酬率。

保單 南山人壽 美元

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