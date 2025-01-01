國泰金首屆企業永續發展委員會 獨董魏永篤出任召集人及會議主席

國泰金控（2882）1日公告，經企業永續發展委員會全體委員推舉，第一屆「企業永續發展委員會」召集人及會議主席由獨立董事魏永篤出任，即日起生效；魏永篤為永勤興業董事長、曾任勤業眾信會計師事務所總裁。

為配合金管會推動上市公司設置永續功能性委員會，國泰金控2024年11月曾在證交所發布重大訊息，宣布設置「企業永續發展委員會」，並指派該委員會第一屆成員，分別是獨董魏永篤、吳當傑，以及董事李長庚。

國泰金高層說明，國泰金現有的永續委員會為一般委員會，功能以資訊分享及凝聚共識為主，本次新增企業永續功能性委員會，由董事會指派魏永篤、吳當傑兩位獨董及李長庚董事為委員，以強化對集團永續發展之審議及監督，提升永續治理效能，增強國際競爭力。

國泰金表示，魏永篤為永勤興業董事長、曾任勤業眾信會計師事務所總裁；吳當傑為金融總會秘書長、曾任華南金控（2880）董事長，李長庚為國泰金控總經理、曾任國泰世華銀行總經理。國泰金首屆企業永續發展委員會成員任期自2025年1月1日至2025年6月16日。