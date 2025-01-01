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金融三業去年前11月獲利破兆 再寫新里程碑

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金融三業去年前11月獲利破兆，再寫新里程碑。本報資料照片
金融三業去年前11月獲利破兆，再寫新里程碑。本報資料照片

金管會公布金融三業的最新獲利統計，結果顯示，截至2024年11月底，包含銀行、證券、期貨、投信和保險業在內的金融三業，稅前獲利已經破兆，達1兆221.43億元，不但已超越2023年全年，亦超越2021全年9363億獲利，改寫史上獲利最高紀錄，再創下新里程碑。

金管會所公布的金融三業獲利，銀行業2024年前11月的稅前獲利5311.8億元、保險業獲利3513億元、證券期貨投信業獲利1396.7億元；倘若和2023年同期相較，去年前11月的獲利比起前年同期的7090.8億元年成長44.15%。

其中，前11月的銀行業獲利已賺贏2023全年的5057億元。銀行局副局長林志吉分析，最主要和手續費淨收益的成長有關，包括財富管理、信用卡跟放款業務在2024年的手續費收益都大幅成長；相較於2021年銀行業全年獲利5974億，2024年底即使國銀有增提呆帳需求，但應仍可創下史上次高紀錄。

證期三業則受惠於台股的價量齊揚，去年前11月的獲利較去年同期增加55%，其中券商受惠於台股大盤指數和成交量雙雙上揚，不論是自營或是經紀業務獲利都大幅成長，獲利年成長率58%超過證期三業的平均水準；而投信業者的資產規模受惠於ETF熱潮而大幅成長超過50%，也使手續費收入大增。

金融三業去年11月單月稅前獲利717.1億元，其中壽險業由於避險成本下降帶動投資收益大幅成長，使得去年11月的獲利比起10月增加61%，在全體業別增幅最大。

統計也顯示，合計產險業者，整個保險業的獲利在去年前11月為3513億元，年增1.72倍，其中壽險業獲利3263億元、產險業獲利250億元，前者受惠於淨投資利益的增加，後者則因為業務承保利益增加帶動獲利的成長。

壽險業 金管會 銀行業

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