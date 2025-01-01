哈日刷這張卡2025回饋加碼 國內最高6.3%、日圓4%回饋

聯邦銀行（2838）2025年吉鶴卡回饋大升級，哈日族神卡就刷這張。聯邦銀宣布今天元旦起至6月30日，提供日幣消費最高4%回饋，國內消費方面回饋最高也有6.3%，另日系名店加碼回饋4%，不僅提供超高回饋，日系餐廳最高現折10%優惠更新增11家日系美饌品牌，包含：Mo-Mo-Paradise、BELLINI CAFFÈ、BELLINI Pasta Pasta、MOLINO手工義大利麵、天吉屋、吉天麩羅、大河屋燒肉丼串燒、大江戶町鰻屋、大漁迴轉壽司、參元豚研究所、嵐山熟成牛かつ專売等，讓消費者吃喝玩樂都能享受日系感生活享受高回饋。

聯邦銀指出，今年吉鶴卡回饋升級的重點之一就是國內消費，回饋由最高5%提升至最高6.3%回饋，除了基本消費1%回饋無上限，綁定聯邦銀行帳戶自扣可享加碼0.3%回饋，若新開立聯邦New New Bank且綁定自扣加碼5%回饋，總計可享6.3%高回饋，讓卡友每一筆消費都變得更加超值。此外，國內日系名店延續4%加碼回饋，包含：UNIQLO、GU、日藥本舖、松本清、三友藥妝Tomod's、札幌藥妝、DAISO大創百貨、Standard Products、THREEPPY、HANDS台隆手創館、TSUTAYA BOOKSTORE，搭配國內權益優惠，回饋高達10.3%。

愛吃日式料理的消費者，聯邦吉鶴卡在國內日系美饌方面，今年一口氣新增11家受歡迎日系餐廳，總計提供28家品牌，逾210間門市皆享優惠，一系列人氣日系餐廳，從日料/定食、拉麵/壽司、鍋物/buffet等，聯邦銀行幫卡友選好選滿，在週一至週五的用餐時光中，盡享最高10%的現折優惠，哈日族最愛的濃厚正統豚骨拉麵「一風堂」、人氣日式鰻魚專賣店「大江戶町鰻屋」、精緻道地日式壽司「大漁迴轉壽司」或是職人日式牛排料理「嵐山熟成牛かつ專売」等，從日常用餐到聚餐約會，吉鶴卡都讓卡友輕鬆感受超值豐富優惠。

前往日本旅遊的日圓消費，聯邦吉鶴卡提供在日本旅遊，刷聯邦吉鶴卡享2.5%回饋無上限，若綁定Apple Pay於日本使用QUICPay支付，更可額外加碼1.5%（每月上限1,000元），旅日消費最高可享4%回饋；此外，消費者於日本指定實體通路包含Bic Camera、SUNDRUG、日本GU、多慶屋等熱門商店消費達到門檻，還能獲得額外的免稅10%與最高7%折扣，無論是服飾、電器還是藥妝，卡友都能在購物同時輕鬆省荷包。

另外，2025年起持吉鶴卡至國內指定五星飯店用餐，平日享指定餐廳兩人同行6折，於Hotels.com專屬網頁預定全球飯店可享最高8%折扣。此外，持卡到全國萊爾富超商實體門市消費，天天不限金額享現折5%優惠回饋，折扣無上限，面對瞬息萬變的市場需求，聯邦銀行持續推出創新、多元的優惠回饋，以滿足消費者的用卡需求，讓卡友享受在不在日本都很日本的日系體驗。