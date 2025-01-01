獨／成本太高！北富銀信用卡好康縮水 拉高機場停車、道路救援門檻

台北富邦銀行自昨日起全面通知信用卡客戶2025年的信用卡附加權益調整。其中，機場外圍的停車、道路救援兩大民眾交通和旅遊最相關的權益，分別調高使用門檻以及使用的限額，機場外圍停車雖然維持每年只限使用2次，若只是一般卡友而非理財會員，則使用天數從10天降為5天，等於對半砍，只有理財會員才能維持每次10天。

北富銀的調整卡別為鈦商、商務、鈦金、御璽、晶緻、白金卡等一般卡別。此外，消費門檻亦拉高，原先規定90天內刷付當次的機票或者是旅行團的團費80%以上，而且單筆刷卡必需要達到1萬5千元的門檻可使用，但現在門檻拉高為2萬元，期間可拉長至180天前購買的機票，另外，只有理財會員的優惠門檻仍維持為1萬元。

北富銀目前為全國第三大發卡行，因此發布的今年度的信用卡權益調整具有高度的指標性。除了北富銀之外，其它的銀行近期內也將大幅調整包括機場外圍停車，或是道路救援這些交通權益，因為通膨上漲，信用卡業者提供相關服務的成本也大幅提高，業者因此拉高使用門檻，以免作一筆賠一筆。

對於道路救援，2025年富邦銀行也把使用門檻拉高，每年使用的次數，理財會員一年可以使用6次，一般卡友一年可以使用3次，每次50公里為限，但一般卡友使用門檻的前期帳單最低消費金額，從15000元拉高為2萬元，同樣的，如果是穩富、致富跟恆富三種理財會員，那麼消費門檻可以降為1萬元。