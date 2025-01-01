金融業獲利再寫歷史新高 前11月賺破兆元「壽險扮要角」

據金管會統計，2024年前11月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘達1兆221.43億元，已飛越2021年全年9,363億元獲利高峰，再度改寫史上新高紀錄，宣示金融業獲利史上已進入嶄新的里程碑。

前11月獲利可一口氣衝破兆元大關，壽險業扮最大功臣。受惠11月台幣貶值帶動避險成本下降，海外投資收益也續走揚，使11月壽險業稅前盈餘大賺200億元是近四個月新高，月增六成。

法人說，12月台幣續貶、台股也反彈，股匯市順風料將穩住壽險業獲利熱度，券商期貨投信業投資收益也續回升，均可抵銷銀行業年底增提呆帳費用高峰而壓縮獲利，估2024年全年金融三業獲利有望站穩兆元巔峰。

金管會公布金融業2024年11月和前11月獲利。11月金融三業單月稅前盈餘717.1億元，月增10.3%，以壽險業獲利月增61%最亮眼，主因是避險成本下降帶動投資收益增加。

證券期貨投信業獲利月增2.5%，反映11月台股回跌壓抑券商獲利，銀行業月減3%最差，已連四個月走低，反映銀行年底提存增加，股債評價下滑也影響投資收益。

前11月仍以銀行業5,311.8億元最賺，貢獻逾半數獲利，續寫史上同期新高，年增8.5%，證券期貨投信業賺1,396.7億元、年增55%，保險業賺3,513億元，年增擴大到1.72倍。

銀行業前11月稅前盈餘5,311.8億元，已超過2023年全年5,057億元，只要年底不再大舉增提呆帳，2024年全年有望寫銀行史上獲利次高，也是史上第三次賺破5,000億元，其中又以站獲利巔峰的本國銀行4,949.5億元，貢獻逾九成獲利最亮眼。

銀行局副局長林志吉說，國銀獲利攀峰，以手續費淨收益成長最顯著，主因是金融市場活絡挹注財管手續費，信用卡及放款業務手續費收入也同步成長。銀行獲利巔峰是2021年的5,974億元，2024年可望寫次高。

券商期貨投信業受台股價量齊揚，前11月稅前盈餘1,396.7億元，年增55%，以券商年增58%最強，主因是台股價量齊揚，券商自營操作年增逾2倍最賺。

保險業前11月賺3,513億元，年增1.7倍，其中壽險業賺3,263億元、產險業250億元，壽險業受惠淨投資利益增加，產險業則因業務承保利益增加所致。

合計2024年金融三業前11月賺1兆221.43億元刷史上同期新高，較去年同期7,090.8億元，年增44.15%。