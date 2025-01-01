國泰金控4總部、23據點 獲國際碳中和標準查證

國泰金控宣布旗下的四個總部和23個據點，已經獲得國際碳中和標準查證，也為先減碳、導綠電、後碳權抵換策略的淨零策略重大里程碑。

國泰金控指出，作為淨零減碳的先行者，國泰金控承諾2050達淨零碳排，2024年啟動「碳管理元年」導入碳中和國際查證，透過集團總動員全面推動「綠色營運」、「導綠電」、「首批國際碳權抵換」；盤點年度碳管理進展，國泰金控、國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險共4大公司總部，及國泰世華銀行3分行據點、國泰證券13據點、國泰投信7據點皆全數通過國際碳中和標準，採先減量後抵換模式，經第三方國際權威查驗證機構查證，一舉獲頒六張國際碳中和查證證書，為國泰邁向淨零過程的重大里程碑之一。

國泰金控「碳管理元年」採取「先減碳、導綠電、後碳權抵換」策略。首先：落實「綠色營運」將共享概念引入職場，降低營運用電。透過職場改造，建立彈性辦公空間，以「虛擬遠端連線筆電」取代傳統桌機，只要連網就可執行工作，不再有固定座位依賴，大大提升職場空間使用及節電效率；推動綠色能源轉型，將能源數據導入數位化，最適化能源使用配置，2023年有效降低營運用電年減3.8%，相較前一年減少約433萬度 。

國泰人壽也做「綠房東」推「綠色租賃2.0」，整合購買綠電流程，有效減少購電者、電號所有者、綠電業者、與政府之間的溝通與行政成本，除服務大量辦公大樓「租客」外， 2023年亦提供集團各總部、據點導入綠電至少1700萬度，佔全集團總綠電用量逾96%。後續目標為2025年國泰金控與旗下子公司全數總部達100%使用綠電、2030年全台營運據點達100%使用綠電。

為加速減碳進程，國泰金已正式制定集團內部碳定價機制，並規劃相應內部碳定價應用準則，未來將優先運用於集團內採購作業、節電競賽等，讓「排碳」有價的概念能逐步落實到各單位，融入營運成本，促使內部各部門謹慎使用資源，凝聚減碳共識。