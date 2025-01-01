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春節將至推「蛇年四寶」 永豐銀行在全台發送3.3萬瓶發財水　

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
2025蛇年新春將至，永豐銀行特別推出「蛇年四寶」發財水、迎福春聯、聚寶袋與發財糖，為客戶迎來財富永豐、好運豐饒的新年。圖／永豐銀行提供
2025蛇年新春將至，永豐銀行特別推出「蛇年四寶」發財水、迎福春聯、聚寶袋與發財糖，為客戶迎來財富永豐、好運豐饒的新年。圖／永豐銀行提供

迎來蛇年新春好兆頭，永豐銀行表示，特別為客戶推出開運「蛇年四寶」，今年春節前於全台125家分行，每日各發送限量88瓶發財水、總計將送出約33000瓶；另贈送「財富永豐」蛇年迎福春聯與聚寶袋，並於分行營業大廳提供二款發財糖，為客戶添福氣。

永豐銀行發送的發財水、迎福春聯、聚寶袋與發財糖，集結多樣化的開運設計元素；包括象徵富貴的「財蛇」，身鑲金幣的喜慶紅蛇與財富金蛇，蛻變更新為來年帶來新契機；財蛇圍繞在滿植蘋果（平安）、鳳梨（旺來）、金桔（吉利）以及石斛與蝴蝶蘭（喜福）的豐饒花果園，代表迎向財富永豐、開展美好生活的一年。

永豐銀行 蛇年 財富 開運

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